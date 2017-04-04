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    Финал Лиги Европы, начиная с сезона-2018/19, будет проводиться на одной неделе с Лигой чемпионов

    Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19 и по сезон-2020/2021, будут проводиться на одной неделе.

    Напомним, что решающий матч нынешнего розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира пройдет 3 июня в Кардиффе, а финальный поединок Лиги Европы состоится 24 мая в шведской Сольне. Что касается розыгрыша Лиги чемпионов в следующем сезоне, то его финал примет Киев 26 мая. Решающая же игра в Лиге Европы запланирована на 16 мая в Лионе.

    Сообщается, что таким образом финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2017 13:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2389

      serglider 14 апреля 2017, 00:18

      Типа сделано для болел? Посмотрел один финал и не заезжая домой рванул с разу на второй)))

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 апреля 2017, 14:19

      Чего прекрасного-то? Где логика? Удар по любителям футбола прежде всего, теперь разрываться при просмотре... на один хороший матч меньше теперь...

      0
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      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > Danish Dynamite 4 апреля 2017, 14:22

      Не в один же день!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Чеба 4 апреля 2017, 14:30

      ну всё равно.. не знаю, как в европейской части, я вот на Урале живу, у нас время мск минус 2 часа, европейские матчи за полночь начинаются... т.е. 2 матча по рабочим дням в неделю - это уже для нас перебор(( ибо утром вставать рано, работа, семья...

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Danish Dynamite 4 апреля 2017, 14:31

      Ну это другой разговор! Сочувствую( А я за то, чем быстрей матч будет, тем лучше!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 13:44

      И это прекрасно!

      -1
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      Рейтинг: +13

      Саншайн Аризона 4 апреля 2017, 13:41

      Два вопроса: зачем и почему "по сезон-2020/2021"?

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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > Саншайн Аризона 4 апреля 2017, 14:21

      Точняк, чё за глюк?! Может опять ББД гонит, ахах)

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