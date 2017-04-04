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  • Финал Лиги Европы, начиная с сезона-2018/19, будет проводиться на одной неделе с Лигой чемпионов

Финал Лиги Европы, начиная с сезона-2018/19, будет проводиться на одной неделе с Лигой чемпионов

4 апреля 2017, 13:38
9

Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19 и по сезон-2020/2021, будут проводиться на одной неделе.

Напомним, что решающий матч нынешнего розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира пройдет 3 июня в Кардиффе, а финальный поединок Лиги Европы состоится 24 мая в шведской Сольне. Что касается розыгрыша Лиги чемпионов в следующем сезоне, то его финал примет Киев 26 мая. Решающая же игра в Лиге Европы запланирована на 16 мая в Лионе.

Сообщается, что таким образом финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая.

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (9)
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Саншайн Аризона
1491302511
Два вопроса: зачем и почему "по сезон-2020/2021"?
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Чеба
1491302688
И это прекрасно!
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Danish Dynamite
1491304769
Чего прекрасного-то? Где логика? Удар по любителям футбола прежде всего, теперь разрываться при просмотре... на один хороший матч меньше теперь...
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serglider
1492118295
Типа сделано для болел? Посмотрел один финал и не заезжая домой рванул с разу на второй)))
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