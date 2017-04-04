Финал Лиги Европы, начиная с сезона-2018/19, будет проводиться на одной неделе с Лигой чемпионов

Финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19 и по сезон-2020/2021, будут проводиться на одной неделе.

Напомним, что решающий матч нынешнего розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира пройдет 3 июня в Кардиффе, а финальный поединок Лиги Европы состоится 24 мая в шведской Сольне. Что касается розыгрыша Лиги чемпионов в следующем сезоне, то его финал примет Киев 26 мая. Решающая же игра в Лиге Европы запланирована на 16 мая в Лионе.

Сообщается, что таким образом финал Лиги Европы-2018/19 будет сыгран в среду, 29 мая.