Президент ФФУ: «Договорные матчи – раковая опухоль украинского футбола»

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассчитывает, что в ближайшее время ситуация с договорными матчами в украинском футболе должна поменяться.

«Договорные матчи – это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.

Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний. Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку.

Нашей стране необходимы громкие расследования», – заявил Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, что Коллина работал в Федерации футбола Украины с 2010 года. Он выполнял функцию куратора системы судейства в профессиональном футболе Украины. Срок его контракта составлял два года.