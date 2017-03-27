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  • Президент ФФУ: «Договорные матчи – раковая опухоль украинского футбола»

Президент ФФУ: «Договорные матчи – раковая опухоль украинского футбола»

27 марта 2017, 11:29
3

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рассчитывает, что в ближайшее время ситуация с договорными матчами в украинском футболе должна поменяться.

«Договорные матчи – это раковая опухоль украинского футбола. И на эту проблему первым обратил внимание Пьерлуиджи Коллина.

Необходимо оценить работу комитета по этике и честной игре в становлении расследования договорных матчей. Да, доведенных до суда результатов очень мало, а мы все хотим максимальных наказаний. Надеюсь, время все рассудит и даст всем оценку.

Нашей стране необходимы громкие расследования», – заявил Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, что Коллина работал в Федерации футбола Украины с 2010 года. Он выполнял функцию куратора системы судейства в профессиональном футболе Украины. Срок его контракта составлял два года.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига
Комментарии (3)
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Тяп-Ляп.
1490607987
Украина-бледная спирохета на теле Европы!
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valentin1968
1490610066
Поучились бы у белорусов. КГБ быстро сработало
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Наварх
1491068965
Сама Украина раковая опухоль Европы, надо лечить или стереть.
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