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  • Селюк: «Из-за лимита на легионеров игроки в РФПЛ недостаточно мотивированы и разбалансированы»

Селюк: «Из-за лимита на легионеров игроки в РФПЛ недостаточно мотивированы и разбалансированы»

24 марта 2017, 19:41
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По его словам, из-за действующих ограничений по выбору состава игроки недостаточно мотивированы и разбалансированы.

Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит, согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться шесть иностранных футболистов и пять российских.

– Натурализованные игроки могут быть более мотивированными?

– Этот вопрос стоит рассматривать шире. Из-за лимита на легионеров в российском чемпионате все игроки недостаточно мотивированы и вообще разбалансированы. Футболисты часто выходят на поле только из-за паспорта. Лимит боятся отменить, так как думают, что сразу же Премьер-лигу наводнят иностранцы, но это не так. В России тоже много талантливых игроков, они только должны захотеть раскрыться, – приводит слова Селюка RT.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Ростовочка
1490378776
в точку
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Ростовочка
1490378876
мутко жаль лимит не отменит - греться ему как то надо и на чем-то(
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tie90s
1490378892
В чем то прав. Отменить лимит. Там уже не до пьянок в Монте Карло будет. Когда начнут наших "игрочишек" даже в запас не брать, тогда будет результат.
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tie90s
1490379263
Просто для кого то футбол это спорт и вся жизнь, а для наших футболистов это тупо бабло. Отсиделись, отыграли кое как и все, пох на команду, результат, страну, и людей которые за них переживают. Простой пример. Ответный матч, ПСЖ - Барса. Обе команды рубились до конца.
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пряник929
1490389746
А кто- нибудь из нас с вами получая такие зарплаты работать будет??? Ну вот, они тоже не делают своей работы, деньги то все равно идут, бешеные. Только МРОТ простимулирует футболистов...
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Viktor781
1490474353
Ну и дураки же вы все. Агенты деньги делают на продаже игроков. А у нас вся сборная с таким подходом, скоро из негроидов будет состоять.
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Александ1982
1490513697
не прошло и года, сами кричали так лучше , а получилось как всегда
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