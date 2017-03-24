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    Селюк: «Из-за лимита на легионеров игроки в РФПЛ недостаточно мотивированы и разбалансированы»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По его словам, из-за действующих ограничений по выбору состава игроки недостаточно мотивированы и разбалансированы.

    Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит, согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться шесть иностранных футболистов и пять российских.

    – Натурализованные игроки могут быть более мотивированными?

    – Этот вопрос стоит рассматривать шире. Из-за лимита на легионеров в российском чемпионате все игроки недостаточно мотивированы и вообще разбалансированы. Футболисты часто выходят на поле только из-за паспорта. Лимит боятся отменить, так как думают, что сразу же Премьер-лигу наводнят иностранцы, но это не так. В России тоже много талантливых игроков, они только должны захотеть раскрыться, – приводит слова Селюка RT.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 19:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 марта 2017, 10:34

      не прошло и года, сами кричали так лучше , а получилось как всегда

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 марта 2017, 23:39

      Ну и дураки же вы все. Агенты деньги делают на продаже игроков.
      А у нас вся сборная с таким подходом, скоро из негроидов будет состоять.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 00:09

      А кто- нибудь из нас с вами получая такие зарплаты работать будет??? Ну вот, они тоже не делают своей работы, деньги то все равно идут, бешеные. Только МРОТ простимулирует футболистов...

      0
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      Рейтинг: +39

      tie90s 24 марта 2017, 21:14

      Просто для кого то футбол это спорт и вся жизнь, а для наших футболистов это тупо бабло. Отсиделись, отыграли кое как и все, пох на команду, результат, страну, и людей которые за них переживают.
      Простой пример. Ответный матч, ПСЖ - Барса. Обе команды рубились до конца.

      2
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      Рейтинг: +39

      tie90s 24 марта 2017, 21:08

      В чем то прав. Отменить лимит. Там уже не до пьянок в Монте Карло будет. Когда начнут наших "игрочишек" даже в запас не брать, тогда будет результат.

      3
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      Рейтинг: +12

      Ростовочка 24 марта 2017, 21:07

      мутко жаль лимит не отменит - греться ему как то надо и на чем-то(

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      Рейтинг: +12

      Ростовочка 24 марта 2017, 21:06

      в точку

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