Селюк: «Из-за лимита на легионеров игроки в РФПЛ недостаточно мотивированы и разбалансированы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о действующем в чемпионате России лимите на легионеров. По его словам, из-за действующих ограничений по выбору состава игроки недостаточно мотивированы и разбалансированы.

Напомним, на данный момент в РФПЛ действует лимит, согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться шесть иностранных футболистов и пять российских.

– Натурализованные игроки могут быть более мотивированными?

– Этот вопрос стоит рассматривать шире. Из-за лимита на легионеров в российском чемпионате все игроки недостаточно мотивированы и вообще разбалансированы. Футболисты часто выходят на поле только из-за паспорта. Лимит боятся отменить, так как думают, что сразу же Премьер-лигу наводнят иностранцы, но это не так. В России тоже много талантливых игроков, они только должны захотеть раскрыться, – приводит слова Селюка RT.