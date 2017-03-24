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Россия не сможет принять финал еврокубка в сезоне-2018/19

24 марта 2017, 08:54
12

Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров УЕФА в сезоне-2018/19. Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес, окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку (стадион «Олимпийский) и Мадрид («Метрополитано»).

«Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя.

Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов– организаторов Евро-2020. Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет все необходимое для этого», – рассказал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Исполнительный комитет УЕФА назовет страны, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (12)
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КЭТиК
1490335929
Финал в Баку - это круто.
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84aivengo
1490338134
надеюсь,что этим городом будет бишкек.....
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a-rakhmatov
1490338208
Очень жаль, что не в России....
Ответить
STALKER27
1490339115
Жмоты...
Ответить
Docentusa
1490340667
И что такого?!
Ответить
Igor Belousov
1490343336
тогда на следующий год
Ответить
Bivaliy67
1490344871
Ну, нет так нет.
Ответить
Чеба
1490345156
Прилетели инопланетяне и потребовали у россиян отдать самое дорогое что у них есть. И они отдали стадион на Крестовском острове)
Ответить
Хотел же ставить на ничью
1490347650
Новость, конечно, ещё та.
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ivanthebest
1490347926
Хотелось бы ещё раз увидеть финал ЛЧ... Но, на этот раз каким-то образом попасть на стадион и увидеть всё в живую)
Ответить
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