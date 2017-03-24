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    Россия не сможет принять финал еврокубка в сезоне-2018/19

    Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров УЕФА в сезоне-2018/19. Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес, окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку (стадион «Олимпийский) и Мадрид («Метрополитано»).

    «Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя.

    Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов– организаторов Евро-2020. Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет все необходимое для этого», – рассказал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

    Исполнительный комитет УЕФА назовет страны, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    24.03.2017 08:54
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 марта 2017, 12:32

      Хотелось бы ещё раз увидеть финал ЛЧ... Но, на этот раз каким-то образом попасть на стадион и увидеть всё в живую)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 24 марта 2017, 12:27

      Новость, конечно, ещё та.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 11:45

      Прилетели инопланетяне и потребовали у россиян отдать самое дорогое что у них есть. И они отдали стадион на Крестовском острове)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 марта 2017, 11:41

      Ну, нет так нет.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 марта 2017, 11:15

      тогда на следующий год

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 марта 2017, 10:31

      И что такого?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:05

      Жмоты...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 марта 2017, 09:50

      Очень жаль, что не в России....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 09:48

      надеюсь,что этим городом будет бишкек.....

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 марта 2017, 09:37

      Уважаю Россию.
      И будь моя воля ,с удовольствием отдал бы ей финал Суперкубка,который состоится в Таллине ,где всего 15000 зр.
      Мы с друзьями в день финала себя там не видим,ибо
      все места будут как за великими гостями ,так и за приблатненными,
      такова жизнь...

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