Россия не сможет принять финал еврокубка в сезоне-2018/19

Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров УЕФА в сезоне-2018/19. Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес, окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку (стадион «Олимпийский) и Мадрид («Метрополитано»).

«Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя.

Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов– организаторов Евро-2020. Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет все необходимое для этого», – рассказал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

Исполнительный комитет УЕФА назовет страны, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.