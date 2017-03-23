Мутко считает, что российскому футболу нужны судьи с имиджем

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что российский футбол нуждается в судьях с авторитетом и имиджем. По словам функционера, в стране нужно запустить систему подготовки таких арбитров.

«Поймите, я всей душой на стороне судей, но надо сказать, что в этом вопросе мы немного потеряли – у нас нет имиджа, образа судьи. У судей должен быть имидж, а мы некоторых не можем идентифицировать, понимаете. У нас судят сегодня так, а завтра иначе, Коллина порой много ошибался, но он судил по одной линии.

Вспомните Игоря Егорова, все знали, что если он ошибался, это непредвзятая ошибка. Он был уверенный, авторитетный, нам такие нужны. Сейчас у нас лучший судья, наверное, Алексей Николаев, у которого есть свой имидж, и нам нужно, чтобы было 5-10 топовых судей. И, конечно, надо запустить систему подготовки», – сказал Мутко.