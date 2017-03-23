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Орлов считает, что у «Спартака» нет поставленной игры

23 марта 2017, 19:12
18

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что игра «Спартака» в нынешнем сезоне не является поставленной и зависит от индивидуальных действий ведущих игроков. При этом эксперт отметил, что красно-белые добавили в дисциплине.

«Спартак» подтянулся по игровой дисциплине, по дисциплине за пределами поля, стал посерьезней. Футболисты прониклись чувством и желанием во что бы то ни стало добиться результата. Это их объединяет. Но что касается постановки игры, то ее нет. Игра сейчас зависит от индивидуальных действий того или иного футболиста.

Защитники – кто был, тот и остался. Кутепов пока подающий надежды. Он еще не игрок для Лиги чемпионов. Таски – не игрок для Лиги чемпионов. Боккетти. Сколько же из-за них пропустил «Спартак» голов? Каррера, думаю, вынужден их ставить. Ему просто некого ставить. Раньше в Россию не очень хотели ехать, сейчас совсем не хотят. В том числе и по политическим причинам, об этом не надо забывать. Есть жены, есть родственники, и все это влияет. Мы не можем лупить такие же деньги, какие лупит Китай», – сказал Орлов.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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Каратель помойников
1490286994
"При этом эксперт отметил, что красно-белые добавили в дисциплине."-вот эта фраза хороша,с каких пор гена экспертом то стал? он бомже-глор,не более,топи себе за бомжей на здоровье...."эксперт",мля
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Asbjorn
1490287327
Орлову пора на пенсию, пусть сидит дома и рассуждает, какие хреновые все клубы кроме Зенита
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BANNIKOV1970
1490289545
зато у вас есть поставленное нытьё румына
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mihail200606
1490289649
ну если они станут чемпионами без поставленной игры, значит у зенита ее вообще нет?
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andrebest4
1490291932
интересно он вообще смотрит игры с участием спартака!!!игра то как раз нарисовалась а вот исполнители иногда чудят.у кутепова спад или он начинает звездиться.по последним играм не очень то понравился...как то у него все аппатично..
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Антибиотик
1490292265
Как Орлов вообще может что-то публично считать? Он же гуманоид, привязанный комментировать в особых рамках фк Зенит.
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MDAR
1490293239
Орелик кроме зенита не хрена не видит. Как токого коментатора можно пускать на тв. Комент. должен быть независим, хотя бы в саоих высказываниях. А унего в его зеньках две буквы з.
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Артист61
1490300532
90% людей считают Орлова х@ров@м коментатором.И в этих словах больше правды.
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sobaka120982
1490301843
Зато бл..... У зенита игра прям поставлена и блещет своими звёздами...товарищ орлов я болельщик ЦСКА, да мы тоже не блещим результатом но у нас основной состав без скамейки.и посмотрите на свой сран..й зенит.. Футболистов на два состава а добилось в этом сезоне ничего вылетев с позором из еврокубков,ну а Спартак хотябы в чемпионате показывает то на что нынешний зенит не способен...
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ufos73
1490302674
У Зины Кокорин хорошо поставлен! Нетту норм стоит, а вот Дзюба поставлен плохо, вечно падает.
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