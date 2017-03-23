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    Орлов считает, что у «Спартака» нет поставленной игры

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что игра «Спартака» в нынешнем сезоне не является поставленной и зависит от индивидуальных действий ведущих игроков. При этом эксперт отметил, что красно-белые добавили в дисциплине.

    «Спартак» подтянулся по игровой дисциплине, по дисциплине за пределами поля, стал посерьезней. Футболисты прониклись чувством и желанием во что бы то ни стало добиться результата. Это их объединяет. Но что касается постановки игры, то ее нет. Игра сейчас зависит от индивидуальных действий того или иного футболиста.

    Защитники – кто был, тот и остался. Кутепов пока подающий надежды. Он еще не игрок для Лиги чемпионов. Таски – не игрок для Лиги чемпионов. Боккетти. Сколько же из-за них пропустил «Спартак» голов? Каррера, думаю, вынужден их ставить. Ему просто некого ставить. Раньше в Россию не очень хотели ехать, сейчас совсем не хотят. В том числе и по политическим причинам, об этом не надо забывать. Есть жены, есть родственники, и все это влияет. Мы не можем лупить такие же деньги, какие лупит Китай», – сказал Орлов.

    На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ и имеет шестиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Fontanka.ru

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    23.03.2017 19:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 марта 2017, 17:55

      Орлов ярый фанат Зенита ,как будто там игра поставлена(чехарда с вратарями ,тренер накупил игроков и не знает что с ними делать ) комментируй матчи не за чем тебе тут мысли свои высказывать . а то в чужом глазу соринку видишь а в своём бревно увидеть не можешь

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 марта 2017, 03:21

      у орлова нет сформулированной мысли

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 01:03

      Орлов считает , что потерял мозг.
      И правильно. Такой дебил мозгом точно не обладает.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 марта 2017, 23:57

      У Зины Кокорин хорошо поставлен! Нетту норм стоит, а вот Дзюба поставлен плохо, вечно падает.

      6
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 23 марта 2017, 23:44

      Зато бл..... У зенита игра прям поставлена и блещет своими звёздами...товарищ орлов я болельщик ЦСКА, да мы тоже не блещим результатом но у нас основной состав без скамейки.и посмотрите на свой сран..й зенит.. Футболистов на два состава а добилось в этом сезоне ничего вылетев с позором из еврокубков,ну а Спартак хотябы в чемпионате показывает то на что нынешний зенит не способен...

      7
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      Рейтинг: +49

      Артист61 23 марта 2017, 23:22

      90% людей считают Орлова х@ров@м коментатором.И в этих словах больше правды.

      5
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 23 марта 2017, 23:20

      Как же он надоел со своим зенитом!!!

      2
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      Рейтинг: +130

      Бульба 23 марта 2017, 23:07

      Фофан старый

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 23 марта 2017, 22:33

      бред сине-бело-голубой кобылы

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 марта 2017, 21:20

      Орелик кроме зенита не хрена не видит. Как токого коментатора можно пускать на тв. Комент. должен быть независим, хотя бы в саоих высказываниях. А унего в его зеньках две буквы з.

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