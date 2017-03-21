Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ: полный календарь Премьер-лиги будет опубликован по прошествии полуфиналов Кубка России

РФПЛ: полный календарь Премьер-лиги будет опубликован по прошествии полуфиналов Кубка России

21 марта 2017, 21:51
2

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил причины публикации расписания лишь ближайших трех туров Премьер-лиги. По его слова, полный календарь будет обнародован после полуфинальных матчей Кубка России, чтобы не пришлось потом вносить коррективы.

Напомним, встречи 1/2 финала («Локомотив»«Уфа» и «Урал»«Рубин») состоятся в среду, 5 апреля.

– Почему не опубликован календарь до конца сезона и когда это будет сделано?

– У нас впереди два кубковых полуфинала, после которых и опубликуем окончательный вариант.

– Почему этого нельзя сделать сейчас?

– Финал Кубка России перенесли на 2 мая. Не случись этого, календарь дали бы до конца чемпионата. 5 и 6 апреля состоятся полуфиналы Кубка России. Это влечет за собой уплотнение календаря – у нас 24-й, 25-й и 26-й туры пройдут за одну неделю. Далее – финал Кубка, намеченный на 2 мая. И получается, все четыре клуба, продолжающие борьбу за Кубок России, будут в эти сроки играть через два дня на третий. Чтобы этого не случилось, и чтобы потом клубы-участники финала не просили переносить матчи 24-го, 25-го и 26-го туров, мы и не публикуем календарь далее 23-го тура. Какой смысл делать сейчас расписание, чтобы после окончания полуфиналов Кубка вновь ломать календарь? Это будет неудобно для болельщиков, потому что им придется менять билеты и нести дополнительные расходы. Мы тоже это учитываем.

– Но болельщикам и сейчас неудобно.

– Мы это понимаем. Но учитываем и интересы команд.

– Когда ждать полного календаря?

– Сразу после полуфиналов Кубка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пряник929
1490130049
Не поздновато??? Уж скоро заканчивается
Ответить
bolela_16
1490161017
а почему не перед 30-м туром???
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
Вчера, 13:09
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+