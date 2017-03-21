РФПЛ: полный календарь Премьер-лиги будет опубликован по прошествии полуфиналов Кубка России

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил причины публикации расписания лишь ближайших трех туров Премьер-лиги. По его слова, полный календарь будет обнародован после полуфинальных матчей Кубка России, чтобы не пришлось потом вносить коррективы.

Напомним, встречи 1/2 финала («Локомотив» – «Уфа» и «Урал» – «Рубин») состоятся в среду, 5 апреля.

– Почему не опубликован календарь до конца сезона и когда это будет сделано?

– У нас впереди два кубковых полуфинала, после которых и опубликуем окончательный вариант.

– Почему этого нельзя сделать сейчас?

– Финал Кубка России перенесли на 2 мая. Не случись этого, календарь дали бы до конца чемпионата. 5 и 6 апреля состоятся полуфиналы Кубка России. Это влечет за собой уплотнение календаря – у нас 24-й, 25-й и 26-й туры пройдут за одну неделю. Далее – финал Кубка, намеченный на 2 мая. И получается, все четыре клуба, продолжающие борьбу за Кубок России, будут в эти сроки играть через два дня на третий. Чтобы этого не случилось, и чтобы потом клубы-участники финала не просили переносить матчи 24-го, 25-го и 26-го туров, мы и не публикуем календарь далее 23-го тура. Какой смысл делать сейчас расписание, чтобы после окончания полуфиналов Кубка вновь ломать календарь? Это будет неудобно для болельщиков, потому что им придется менять билеты и нести дополнительные расходы. Мы тоже это учитываем.

– Но болельщикам и сейчас неудобно.

– Мы это понимаем. Но учитываем и интересы команд.

– Когда ждать полного календаря?

– Сразу после полуфиналов Кубка.