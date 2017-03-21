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    РФПЛ: полный календарь Премьер-лиги будет опубликован по прошествии полуфиналов Кубка России

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин пояснил причины публикации расписания лишь ближайших трех туров Премьер-лиги. По его слова, полный календарь будет обнародован после полуфинальных матчей Кубка России, чтобы не пришлось потом вносить коррективы.

    Напомним, встречи 1/2 финала («Локомотив»«Уфа» и «Урал»«Рубин») состоятся в среду, 5 апреля.

    – Почему не опубликован календарь до конца сезона и когда это будет сделано?

    – У нас впереди два кубковых полуфинала, после которых и опубликуем окончательный вариант.

    – Почему этого нельзя сделать сейчас?

    – Финал Кубка России перенесли на 2 мая. Не случись этого, календарь дали бы до конца чемпионата. 5 и 6 апреля состоятся полуфиналы Кубка России. Это влечет за собой уплотнение календаря – у нас 24-й, 25-й и 26-й туры пройдут за одну неделю. Далее – финал Кубка, намеченный на 2 мая. И получается, все четыре клуба, продолжающие борьбу за Кубок России, будут в эти сроки играть через два дня на третий. Чтобы этого не случилось, и чтобы потом клубы-участники финала не просили переносить матчи 24-го, 25-го и 26-го туров, мы и не публикуем календарь далее 23-го тура. Какой смысл делать сейчас расписание, чтобы после окончания полуфиналов Кубка вновь ломать календарь? Это будет неудобно для болельщиков, потому что им придется менять билеты и нести дополнительные расходы. Мы тоже это учитываем.

    – Но болельщикам и сейчас неудобно.

    – Мы это понимаем. Но учитываем и интересы команд.

    – Когда ждать полного календаря?

    – Сразу после полуфиналов Кубка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 21:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 марта 2017, 08:36

      а почему не перед 30-м туром???

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 марта 2017, 00:00

      Не поздновато??? Уж скоро заканчивается

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