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Бубнов: «Шансы «Спартака» на чемпионство снизились»

21 марта 2017, 08:15
25

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По мнению Бубнова, шансы красно-белых на золотые медали в чемпионате снизились до 60 процентов.

«Спартак» заставил «Локомотив» играть вторым номером. Железнодорожники не собирались так играть, они вышли побеждать. «Локомотив» грамотно играл на контратаках. «Локомотив» сделал на 300 тактических действий меньше. На «Спартаке» сказывалось давление и до игры. Я говорил, что «Спартак» не выиграет в этом матче, зная потенциал «Локомотива».

Каррера нервно выглядел на пресс-конференции. Если «Спартак» продолжит в том же духе, то конкуренты могут нагнать. После этой осечки на чемпионство «Спартака» даю 60%. Отсутствие Адриано сказалось на игре красно-белых», – заявил Бубнов.

Напомним, что на данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (25)
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PNZ1985
1490073432
какое чемпионство!? еще 10 туров! играть с ЦСКА и ЗЕнитом и прочим контингентом!
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Viktor781
1490075724
Никогда Спартаку не быть чемпионом. Игра никакущая, хотя видно, что бьются из последних сил. А Зенит и ЦСКА ещё прибавят.
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Dominator777
1490082673
Бубен еще тот оракул - впереди 10 туров, в них очные встречи Спартака с Зенитом и армейцами, как раз те 6 очков, которые могут как легко отыграться, так и стать непреодолимой преградой для преследователей. Поэтому о шансах на чемпионство делать выводы рано.
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gak71
1490083226
Да нормально СМ играет, отрыв есть, конечно ЦСКА надо опасаться, но тут своих проблем хватает как и у Зенита. Явный фаворит СМ пока и точка.
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vladimir-7
1490086711
У Спартака стояла задача в пятёрку попасть и это проблема ещё остается.
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EVGEN13RUS
1490088637
И будут еще снижаться, все говорили, кому не лень, что Спартак уже чемпион, за 12 туров до окончания
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Viktor781
1490089157
Столько ещё услышим спартаковских истерик.
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Микояновский мясокомбинат
1490091494
Скрытно нацелились на очередной кубок Соли..)))
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zenitforever2015
1490097625
А ещё выезд в Уфу , к Богданычу.....
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chempion_cska
1490108101
Спартак не будет чемпионом. За чемпионство будут биться ЦСКА и Зенит.
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