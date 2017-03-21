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    Бубнов: «Шансы «Спартака» на чемпионство снизились»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По мнению Бубнова, шансы красно-белых на золотые медали в чемпионате снизились до 60 процентов.

    «Спартак» заставил «Локомотив» играть вторым номером. Железнодорожники не собирались так играть, они вышли побеждать. «Локомотив» грамотно играл на контратаках. «Локомотив» сделал на 300 тактических действий меньше. На «Спартаке» сказывалось давление и до игры. Я говорил, что «Спартак» не выиграет в этом матче, зная потенциал «Локомотива».

    Каррера нервно выглядел на пресс-конференции. Если «Спартак» продолжит в том же духе, то конкуренты могут нагнать. После этой осечки на чемпионство «Спартака» даю 60%. Отсутствие Адриано сказалось на игре красно-белых», – заявил Бубнов.

    Напомним, что на данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Источник: Спорт FM

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    21.03.2017 08:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 21 марта 2017, 21:50

      Да, аппетит приходит во время еды и сейчас все говорят о том, станет Спартак Чемпионом или нет. Хотя задача на Чемпионат была более скромная. Об этом почему- то все футбольные эксперты не хотят вспоминать.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 21 марта 2017, 17:55

      Спартак не будет чемпионом. За чемпионство будут биться ЦСКА и Зенит.

      -2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 21 марта 2017, 15:00

      А ещё выезд в Уфу , к Богданычу.....

      3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 21 марта 2017, 13:33

      Спартаку помимо очных встреч с Зенитом и ЦСКА еще престоит выезд в Ростов на игру с командой Бердыева - и вот это как раз и будет самое сложное

      2
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 21 марта 2017, 13:18

      Скрытно нацелились на очередной кубок Соли..)))

      4
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 марта 2017, 12:39

      Столько ещё услышим спартаковских истерик.

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 21 марта 2017, 12:30

      И будут еще снижаться, все говорили, кому не лень, что Спартак уже чемпион, за 12 туров до окончания

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2017, 11:58

      У Спартака стояла задача в пятёрку попасть и это проблема ещё остается.

      1
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      Рейтинг: +73

      gak71 21 марта 2017, 11:00

      Да нормально СМ играет, отрыв есть, конечно ЦСКА надо опасаться, но тут своих проблем хватает как и у Зенита. Явный фаворит СМ пока и точка.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 марта 2017, 10:51

      Бубен еще тот оракул - впереди 10 туров, в них очные встречи Спартака с Зенитом и армейцами, как раз те 6 очков, которые могут как легко отыграться, так и стать непреодолимой преградой для преследователей. Поэтому о шансах на чемпионство делать выводы рано.

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > VVM1964 21 марта 2017, 13:28

      Ну если бы ты читал повнимательнее, а не бросался писать комментарий сразу после возмутивших тебя строк, то может быть и сообразил, что "стать непреодолимой преградой для преследователей" следует понимать, как возможную победу Спартака в этих очных встречах

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