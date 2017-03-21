Бубнов: «Шансы «Спартака» на чемпионство снизились»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 20-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1). По мнению Бубнова, шансы красно-белых на золотые медали в чемпионате снизились до 60 процентов.

«Спартак» заставил «Локомотив» играть вторым номером. Железнодорожники не собирались так играть, они вышли побеждать. «Локомотив» грамотно играл на контратаках. «Локомотив» сделал на 300 тактических действий меньше. На «Спартаке» сказывалось давление и до игры. Я говорил, что «Спартак» не выиграет в этом матче, зная потенциал «Локомотива».

Каррера нервно выглядел на пресс-конференции. Если «Спартак» продолжит в том же духе, то конкуренты могут нагнать. После этой осечки на чемпионство «Спартака» даю 60%. Отсутствие Адриано сказалось на игре красно-белых», – заявил Бубнов.

Напомним, что на данный момент «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.