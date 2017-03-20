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    Мутко: «РФС сделает все, чтобы судейство было объективным, а ключевые матчи судили лучшие арбитры»

    Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что футбольный союз намерен предпринять необходимые действия для достижения как можно более объективного судейства в матчах Премьер-лиги. Также он отметил, что обострившаяся конкуренция в борьбе за чемпионство пойдет на пользу российскому футболу.

    «Мы сделаем все, чтобы судейство было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом – оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном.

    Такие вопросы на эмоциях решать не надо. Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне.

    Интрига за чемпионство назрела – это здорово, это конкуренция. А она двигает качество футбола. Идет борьба и за золото, и за призовые места, и за попадание в Лигу чемпионов, в европейские кубки. Все это даст хорошее окончание турнира – нас ждут интересные 10 туров», – подчеркнул Мутко.

    «Спартак» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    Источник: ТАСС

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    20.03.2017 14:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 20 марта 2017, 19:22

      Лучше бы молчал в тряпку,параллельно покидая РФС.

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 20 марта 2017, 16:42

      значит в 8 матчах будет нормальное судейство,а в остальных можно х..ю творить, так по вашему?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > BANNIKOV1970 20 марта 2017, 19:53

      Ставлю за, проклятый компьтер снова минусует

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 марта 2017, 15:14

      А кто лучшие? Неужели есть.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 марта 2017, 15:07

      Перед началом сезона это делать надо

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