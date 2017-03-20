Мутко: «РФС сделает все, чтобы судейство было объективным, а ключевые матчи судили лучшие арбитры»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что футбольный союз намерен предпринять необходимые действия для достижения как можно более объективного судейства в матчах Премьер-лиги. Также он отметил, что обострившаяся конкуренция в борьбе за чемпионство пойдет на пользу российскому футболу.

«Мы сделаем все, чтобы судейство было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом – оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном.

Такие вопросы на эмоциях решать не надо. Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне.

Интрига за чемпионство назрела – это здорово, это конкуренция. А она двигает качество футбола. Идет борьба и за золото, и за призовые места, и за попадание в Лигу чемпионов, в европейские кубки. Все это даст хорошее окончание турнира – нас ждут интересные 10 туров», – подчеркнул Мутко.

«Спартак» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.