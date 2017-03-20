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  • Мутко: «РФС сделает все, чтобы судейство было объективным, а ключевые матчи судили лучшие арбитры»

Мутко: «РФС сделает все, чтобы судейство было объективным, а ключевые матчи судили лучшие арбитры»

20 марта 2017, 14:59
5

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко заявил, что футбольный союз намерен предпринять необходимые действия для достижения как можно более объективного судейства в матчах Премьер-лиги. Также он отметил, что обострившаяся конкуренция в борьбе за чемпионство пойдет на пользу российскому футболу.

«Мы сделаем все, чтобы судейство было объективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие арбитры. Еще раз встретимся с судейским комитетом – оценки должны быть правильными. С другой стороны, судейство должно оцениваться на профессиональном уровне, а не на эмоциональном.

Такие вопросы на эмоциях решать не надо. Наша задача не допускать предвзятости и ангажированности судей, влияния на результат, как футболисты ошибаются, так и судьи. Не надо драматизировать, возводить все в заговоры, мы этого не допустим. Надеюсь, что конечная часть чемпионата пройдет на нормальном уровне.

Интрига за чемпионство назрела – это здорово, это конкуренция. А она двигает качество футбола. Идет борьба и за золото, и за призовые места, и за попадание в Лигу чемпионов, в европейские кубки. Все это даст хорошее окончание турнира – нас ждут интересные 10 туров», – подчеркнул Мутко.

«Спартак» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (5)
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Asbjorn
1490011625
Перед началом сезона это делать надо
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Zeff
1490012078
А кто лучшие? Неужели есть.
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BANNIKOV1970
1490017337
значит в 8 матчах будет нормальное судейство,а в остальных можно х..ю творить, так по вашему?
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Микояновский мясокомбинат
1490026956
Лучше бы молчал в тряпку,параллельно покидая РФС.
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