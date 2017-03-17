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  • Новичок «Спартака»: «Просил бога о том, чтобы играть за красно-белых»

Новичок «Спартака»: «Просил бога о том, чтобы играть за красно-белых»

17 марта 2017, 18:27
11

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался, что очень хотел перейти в московский клуб. Напомним, что 18-летний форвард сборной Либерии стал игроком красно-белых этой зимой.

«Я был очень сильно впечатлен. Все началось с того, что мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны «Спартака». Я поехал на Кипр, чтобы показать себя перед тренерами на Кубке ФНЛ.

Я каждый день молился, чтобы ничего не сорвалось. С каждым днем все складывалось удачно, я осваивался в команде, завоевывал авторитет. Тренеры понимали, что стоит сохранить меня в команде. Это мечта, которая стала реальностью», – сказал Нимели.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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gencha19
1489765223
Если бы ты верил в себя . а не в бога то папал бы в нормальный клуб. а не в спартак
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кошмарик
1489767013
видать новая звезда зажглась... или все-таки комета??
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Мары
1489767916
А в это время гопота из Зенита молится свалить на фиг из этого клуба.
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Бульба
1489770318
Ку ку
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bafor
1489770901
Кто-то в детстве мечтает стать космонавтом, кто - то олигархом. А детвора в Либирии мечтает играть в Спартаке. Невольно зауважаешь эту страну.
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арейская
1489795872
Но это пока только для молодёжки, я правильно думаю?
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Бриг
1489834666
Игрок сборной... Круто для Спартака.
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