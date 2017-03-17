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    Новичок «Спартака»: «Просил бога о том, чтобы играть за красно-белых»

    Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался, что очень хотел перейти в московский клуб. Напомним, что 18-летний форвард сборной Либерии стал игроком красно-белых этой зимой.

    «Я был очень сильно впечатлен. Все началось с того, что мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны «Спартака». Я поехал на Кипр, чтобы показать себя перед тренерами на Кубке ФНЛ.

    Я каждый день молился, чтобы ничего не сорвалось. С каждым днем все складывалось удачно, я осваивался в команде, завоевывал авторитет. Тренеры понимали, что стоит сохранить меня в команде. Это мечта, которая стала реальностью», – сказал Нимели.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.03.2017 18:27
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 марта 2017, 13:57

      Игрок сборной... Круто для Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 18 марта 2017, 03:11

      Но это пока только для молодёжки, я правильно думаю?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 17 марта 2017, 20:15

      Кто-то в детстве мечтает стать космонавтом, кто - то олигархом. А детвора в Либирии мечтает играть в Спартаке. Невольно зауважаешь эту страну.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 17 марта 2017, 20:05

      Ку ку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 19:25

      А в это время гопота из Зенита молится свалить на фиг из этого клуба.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > Мары 17 марта 2017, 23:01

      В точку

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Bobafett 18 марта 2017, 09:56

      + ! :-))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 марта 2017, 19:10

      видать новая звезда зажглась... или все-таки комета??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 17 марта 2017, 18:40

      Если бы ты верил в себя . а не в бога то папал бы в нормальный клуб. а не в спартак

      -2
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