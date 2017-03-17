Новичок «Спартака»: «Просил бога о том, чтобы играть за красно-белых»

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели признался, что очень хотел перейти в московский клуб. Напомним, что 18-летний форвард сборной Либерии стал игроком красно-белых этой зимой.

«Я был очень сильно впечатлен. Все началось с того, что мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны «Спартака». Я поехал на Кипр, чтобы показать себя перед тренерами на Кубке ФНЛ.

Я каждый день молился, чтобы ничего не сорвалось. С каждым днем все складывалось удачно, я осваивался в команде, завоевывал авторитет. Тренеры понимали, что стоит сохранить меня в команде. Это мечта, которая стала реальностью», – сказал Нимели.