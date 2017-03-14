Глава Московской коллегии арбитров отказался работать, пока судейский комитет РФС возглавляет Будогосский

А ведь это пинок по жирной попете Мутко.Будогосский его карманная собачка.Когда надо на Спартак гавкает в Питере и Самаре.Когда надо на Зенит как после этого раза в Перми.Всё всех в нашем гадюшнике устраивает.
Представитель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявление главе РФС Виталию Мутко и президенту РФПЛ Сергею Прядкину, в котором уведомил, что не будет инспектировать матчи чемпионата России, пока управлять судейским комитетом РФС продолжит Андрей Будогосский.
Напомним, Будогосский стал руководителем департамента судейства и инспектирования РФС осенью 2016 года. С 1977 по 1997 год он работал в качестве главного арбитра на матчах чемпионата СССР и России.