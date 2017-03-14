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    Глава Московской коллегии арбитров отказался работать, пока судейский комитет РФС возглавляет Будогосский

    Представитель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявление главе РФС Виталию Мутко и президенту РФПЛ Сергею Прядкину, в котором уведомил, что не будет инспектировать матчи чемпионата России, пока управлять судейским комитетом РФС продолжит Андрей Будогосский.

    Напомним, Будогосский стал руководителем департамента судейства и инспектирования РФС осенью 2016 года. С 1977 по 1997 год он работал в качестве главного арбитра на матчах чемпионата СССР и России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2017 12:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 марта 2017, 21:51

      А ведь это пинок по жирной попете Мутко.Будогосский его карманная собачка.Когда надо на Спартак гавкает в Питере и Самаре.Когда надо на Зенит как после этого раза в Перми.Всё всех в нашем гадюшнике устраивает.

      -3
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 марта 2017, 15:18

      И чё??Кому хуже сделаешь?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 марта 2017, 14:35

      Что-то новенькое в сплочённом ,повязанном коллективе.

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 14 марта 2017, 13:29

      пошла дележка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2017, 12:59

      бредо-новость, хоть бы суть объяснили под коверной составляющей, а то ни одного, не второго кренделя не знаю.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 12:57

      Молодец. пока это жабье болото не расшевелишь, так и будет, гнить и вонять.

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 14 марта 2017, 12:49

      Если он Хранцузов,то пачиму Сергей,а не Серж???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > sv1969 14 марта 2017, 13:03

      А-а-а-а-а!!!Панятна!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 марта 2017, 12:35

      Французов, немцев и англичан пора приглашать судить...

      0
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