В России может пройти финал еврокубка

РФС планирует рассмотреть возможность подачи заявки в УЕФА на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19. Окончательная заявка должна быть отправлена до 6 июня этого года, а о победителях будет объявлено в сентябре.

«Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем», – сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

У России уже есть опыт проведения подобного финала. В сезоне-2007/08 в Москве состоялся финал Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 в серии пенальти).