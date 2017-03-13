Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В России может пройти финал еврокубка

    РФС планирует рассмотреть возможность подачи заявки в УЕФА на проведение финала еврокубка в сезоне-2018/19. Окончательная заявка должна быть отправлена до 6 июня этого года, а о победителях будет объявлено в сентябре.

    «Мы сейчас изучаем возможность подачи заявок на проведение финалов. Ничего более конкретного пока сказать не могу, мы этот вопрос изучаем», – сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

    У России уже есть опыт проведения подобного финала. В сезоне-2007/08 в Москве состоялся финал Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 в серии пенальти).

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 марта 2017, 12:08

      Они изучают вопрос...
      А то неудобно потом, когда хрен в нос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 13 марта 2017, 11:54

      Зачем нам это?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > stream15 13 марта 2017, 14:56

      нормальные деньги можно поднять, с учетом того, что инфраструктура вся есть. Что в этом плохого? Туризм+билеты+популизация спорта. Вполне себе правильное решение

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > justozavr 14 марта 2017, 13:17

      Лучше бы в каждом дворе финал провели!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > justozavr 14 марта 2017, 22:50

      Ничего плохого, если бы эти деньги пошли на благое дело, но у нас они по карманам чиновников разойдутся ( большая часть по крайней мере).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Небесная 15 марта 2017, 12:49

      Ну болелы могут посетить такое значимое мероприятие..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > justozavr 16 марта 2017, 03:25

      Разве что только для болельщиков праздник, но Мутко вряд ли ради них старается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 13 марта 2017, 11:36

      Насмешил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 марта 2017, 11:03

      А ПО СУТИ КОММЕНТЫ БУДУТ. ИЛИ ЗДЕСЬ ОДНИ ПЕТРОСЯНЫ СОБРАЛИСЬ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 марта 2017, 10:49

      "Открытие", по-моему, мал для финала еврокубков. На "Крестовском" пусть проведут. Зря строили что ли. Все равно деньги уплочены, пусть стадик вкалывает по полной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > Футболозавр Рекс 13 марта 2017, 14:52

      правильно. пусть стадион увидит футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 марта 2017, 10:11

      Последнее бы не отобрали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11