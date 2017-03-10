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    Песков: «Мутко не взяли в ФИФА? Это не вопрос для комментария Кремля»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко не вошел в совет ФИФА. Напомним, что президент РФС не прошел проверку на соответствие требованиям организации.

    «Нет, это не вопрос для комментария Кремля», – заявил Песков.

    Ранее сам Мутко сообщил, что не собирается подавать апелляцию на решение ФИФА.

    Источник: ТАСС

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    10.03.2017 13:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 марта 2017, 07:59

      Человек подозревается в причастности к массовому и масштабному допинговому скандалу...Действительно, а почему его не взяли?!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 10 марта 2017, 20:27

      Козлов туда не берут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2017, 16:29

      Ну, хоть в ФИФА разобрались, что такие Мудки там не нужны. Ещё бы в России это
      понял сам гарант и решение можно было бы не комментировать.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 марта 2017, 15:41

      Возрастные изменения.Стали избегать комментировать неприятные моменты.На вопрос о любимом мозоле-воровстве, перешли на короткое : Сам дурак!(см.историю с видео Навального о Медведеве).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > yorgenbarenz 10 марта 2017, 17:30

      Рекомендую продолжение "Будни и праздники жены помощника президента Владислава Суркова".

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 марта 2017, 13:39

      А зачем тогда сам комментируешь?

      1
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