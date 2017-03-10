Песков: «Мутко не взяли в ФИФА? Это не вопрос для комментария Кремля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко не вошел в совет ФИФА. Напомним, что президент РФС не прошел проверку на соответствие требованиям организации.

«Нет, это не вопрос для комментария Кремля», – заявил Песков.

Ранее сам Мутко сообщил, что не собирается подавать апелляцию на решение ФИФА.