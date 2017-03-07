РФПЛ сможет наказывать клубы проведением домашнего матча на поле соперника

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации заявил, что РФПЛ вскоре получит право наказывать клубы, которые надлежащим образом не подготовили свои стадионы к матчам, проведением домашней игры на поле соперника.

«Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жесткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион.

А то получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают. Не можете – давайте поможем, уложим искусственный газон, подогрев. Уфа и Самара находятся рядом, только один стадион почему-то готов, а другой нет. Это несерьезно», – сказал Мутко.

Отметим, что ряд встреч 18-го тура РФПЛ из-за плохого качества газона были перенесены в другие города.