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    РФПЛ сможет наказывать клубы проведением домашнего матча на поле соперника

    Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации заявил, что РФПЛ вскоре получит право наказывать клубы, которые надлежащим образом не подготовили свои стадионы к матчам, проведением домашней игры на поле соперника.

    «Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жесткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион.

    А то получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают. Не можете – давайте поможем, уложим искусственный газон, подогрев. Уфа и Самара находятся рядом, только один стадион почему-то готов, а другой нет. Это несерьезно», – сказал Мутко.

    Отметим, что ряд встреч 18-го тура РФПЛ из-за плохого качества газона были перенесены в другие города.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2017 15:49
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2017, 16:46

      Давно пора!!!

      0
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 7 марта 2017, 17:32

      Надо сотрудников РФПЛ наказывать которые сидят на своей пятой точке и придумывают свой чемпионат который им нравится, а давайте перейдем на осень-весна как в Европе, а летом все поедем отдыхать кто куда че нам летом стоит футбол смотреть он вообще никому не нужен мы на стадионе и так с крепкими напитками зимой в вип ложе посидим и футбол посмотрим, а на Самару вообще не интересно ходить все равно в нижней части таблицы плетутся придут зимой народ не придут наплевать, а не придет народ клуб накажем

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 7 марта 2017, 16:57

      опять идея против слабых и бедных команд лиги... Наказывать просто матчем в Уфе, если все готово!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2017, 16:45

      Мудко, ты бы начинал чемпионат с 1 феврал, а заканчивал 31 декабря и играли бы
      1 раз в неделю. Все в Европе играют чеярез 2 дня на третий и наши футболисты
      говорят, что им лучше через 2 на третий и Чемпионат можно было бы начинать
      1 апреля, а заканчивать 1 ноября. Играть в футбол нужно всё лето и болельщики
      на стадион ходить будут.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 7 марта 2017, 16:52

      Все стадионы не готовы ранней весной проводить у себя
      матчи из-за снега и влаги на футбольном поле, поэтому и
      готовы проводить свои игры где угодно, а их ещё и наказывать
      собираются.

      -1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > vladimir-7 7 марта 2017, 16:53

      Начнем с того что у всей Европы команд больше чем в нашем чемпионате)) я имею ввиду про ТОП чемпионаты)) там соответственно и игр больше. если хотим соответствовать уровню Европы, то нужно увеличивать количество команд до 20 )) чтоб вопросов больше не возникало и делать перерывы на трансферное окно только

      1
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      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > vladimir-7 7 марта 2017, 16:55

      и на будущее)) все европейцы играют матчи раз в неделю)) если будут играть через два дня)) то они выдохнутся уже к середине чемпионата, а то и раньше

      -2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > vladimir-7 7 марта 2017, 17:57

      Только и умеешь минусы ставить?? по факту ничего ответить не можешь

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2017, 16:43

      Через год на позор арене будут играть 25 игр, в стойле 20... Палата №6 и близко не стоит...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ufos73 7 марта 2017, 16:46

      А в свинарнике сколько?

      -2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > vladimir-7 7 марта 2017, 16:56

      он написал сколько)) читай внимательно

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 7 марта 2017, 16:58

      "свинарник" уже давно открыли, но новый бред, придумали только сейчас...

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 7 марта 2017, 16:26

      Идиотизм!!Нужно не клубы наказывать,а полудурков из РФС ,чтобы голову начали включать при составлении календаря.

      8
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2017, 16:25

      РФПЛ при составлении календаря сможет учитывать место проведения матча в зависимости от месяца. А нет, не сможет...

      2
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      Рейтинг: +229

      Dan93 7 марта 2017, 16:00

      Если условный Ска будет играть в РФПЛ, то можно тогда все матчи проводить на выезде

      0
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 7 марта 2017, 15:53

      идея не очень

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