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РФПЛ сможет наказывать клубы проведением домашнего матча на поле соперника

7 марта 2017, 15:49
15

Президент РФС Виталий Мутко после заседания исполкома организации заявил, что РФПЛ вскоре получит право наказывать клубы, которые надлежащим образом не подготовили свои стадионы к матчам, проведением домашней игры на поле соперника.

«Сегодня обсуждали, что лигам нужно принимать более жесткие решения касательно проведения домашних игр. Когда «Локомотив» играет с «Крыльями» при 1500 зрителей, это не уровень РФПЛ, так не должно быть. Мы наделим полномочиями Премьер-лигу, чтобы наказать клуб проведением домашнего матча на поле соперника, если он не подготовил свой стадион.

А то получается, что одни вкладывают ресурсы и деньги, готовят стадионы к сезону. Другие почему-то не успевают. Не можете – давайте поможем, уложим искусственный газон, подогрев. Уфа и Самара находятся рядом, только один стадион почему-то готов, а другой нет. Это несерьезно», – сказал Мутко.

Отметим, что ряд встреч 18-го тура РФПЛ из-за плохого качества газона были перенесены в другие города.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (15)
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Александр Домаза
1488891204
идея не очень
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Dan93
1488891626
Если условный Ска будет играть в РФПЛ, то можно тогда все матчи проводить на выезде
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bset
1488893159
РФПЛ при составлении календаря сможет учитывать место проведения матча в зависимости от месяца. А нет, не сможет...
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ufos73
1488894224
Через год на позор арене будут играть 25 игр, в стойле 20... Палата №6 и близко не стоит...
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vladimir-7
1488894308
Мудко, ты бы начинал чемпионат с 1 феврал, а заканчивал 31 декабря и играли бы 1 раз в неделю. Все в Европе играют чеярез 2 дня на третий и наши футболисты говорят, что им лучше через 2 на третий и Чемпионат можно было бы начинать 1 апреля, а заканчивать 1 ноября. Играть в футбол нужно всё лето и болельщики на стадион ходить будут.
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panmon
1488895033
опять идея против слабых и бедных команд лиги... Наказывать просто матчем в Уфе, если все готово!
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FCZenit1990
1488897176
Надо сотрудников РФПЛ наказывать которые сидят на своей пятой точке и придумывают свой чемпионат который им нравится, а давайте перейдем на осень-весна как в Европе, а летом все поедем отдыхать кто куда че нам летом стоит футбол смотреть он вообще никому не нужен мы на стадионе и так с крепкими напитками зимой в вип ложе посидим и футбол посмотрим, а на Самару вообще не интересно ходить все равно в нижней части таблицы плетутся придут зимой народ не придут наплевать, а не придет народ клуб накажем
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ЖОРРО
1488980777
Давно пора!!!
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