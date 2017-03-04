Чемпионшип. «Ньюкасл» в гостях обыграл «Хаддерсфилд» и другие результаты

«Ньюкасл» добился выездной победы над «Хаддерсфилдом» со счетом 2:1. Мэтт Ритчи и Аарон Моуй реализовали пенальти, Дэрил Мерфи и Дуайт Гэйл забил гол с игры.

«Сороки» набрали 76 очков и увеличили преимущество над «Брайтоном» до пяти баллов. «Хаддерсфилд» с 65-ю пунктами остался на третьей строчке.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 35-й тур

Шеффилд Уэнсдэй – Норвич – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 — Уоллес, 15; 2:0 — Роудс, 22; 2:1 — Джером, 38; 3:1 — Фокс, 41; 4:1 — Роудс, 54; 5:1 — Форьестери, 66.

Ротерхэм – Астон Вилла – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Волкс (в свои ворота), 68; 0:2 — Коджиа, 87.

Рединг – Вулверхэмптон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Керморган, 48; 1:1 — Маршалл, 50; 2:1 — МакШейн, 78.

Удаления: нет — Уильямсон, 85.

Ноттингем Форест – Брайтон – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Клоу, 60; 2:0 — Озборн, 89; 3:0 — Клоу (с пенальти), 90.

Ипсвич – Брентфорд – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Хьюз, 26; 1:1 — Йеннарис, 44.

Фулхэм – Престон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Аллуко, 22; 2:0 — Мартин, 60; 2:1 — Баркуйзен, 68; 3:1 — Кебану, 77.

Дерби Каунти – Барнсли – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Джеймс, 52; 1:1 — Инс, 54; 2:1 — Наджент, 76.

Бристоль Сити – Бертон – 0:0

Блэкберн – Уиган – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Эмнес, 58.

КПР – Кардифф – 2:0 (0:1)

Голы: 0:1 — Бамба, 45; 1:1 — Нгбакото, 62; 2:1 — Ричардс (автогол), 83.

Хаддерсфилд – Ньюкасл – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 — Ритчи (с пенальти), 10; 0:2 — Мерфи, 32; 1:2 — Моуй, 72; 1:3 — Гэйл, 90+1.

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