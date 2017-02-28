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  • Ловчев: «Адриано – маленький провокатор. С ним «Спартак» должен чаще бить пенальти»

Ловчев: «Адриано – маленький провокатор. С ним «Спартак» должен чаще бить пенальти»

28 февраля 2017, 17:34
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре новичка «Спартака» Луиса Адриано. По его мнению, со стилем игры бразильского нападающего московский клуб будет чаще бить пенальти. Отметим, что в нынешнем сезоне красно-белые в РФПЛ не пробили еще ни одного одиннадцатиметрового.

«Адриано уже влился в команду. Он забивает в каждом матче за «Спартак» и тем самым приучает партнеров по команде: пас надо отдавать ему. Хотя в последней игре, когда «Спартак» выиграл у норвежцев только благодаря голу бразильца, Адриано не ждал, пока ему мяч на блюдечке поднесут. Он сам вырывал его у противника. Причем, должен сказать, делал это умело, без фола. Это ценное качество.

Еще одно ценное качество Адриано – то, что он маленький провокатор. Умело подставляется, когда его слегка подталкивают. Особенно в штрафной. Поэтому и пенальти «Спартак» должен бить чаще. В общем, по результату и мастерству Адриано сейчас номер один», – сказал Ловчев.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» этой зимой. По неофициальной информации, годовой оклад бразильского форварда составляет 3 миллиона евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Диктор
1488293930
Во первых ,не Адриано маленький провокатор,а Ловчев большой провокатор,это раз ,а во вторых завидуйте молча господа отстающие.
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