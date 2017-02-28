Ловчев: «Адриано – маленький провокатор. С ним «Спартак» должен чаще бить пенальти»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре новичка «Спартака» Луиса Адриано. По его мнению, со стилем игры бразильского нападающего московский клуб будет чаще бить пенальти. Отметим, что в нынешнем сезоне красно-белые в РФПЛ не пробили еще ни одного одиннадцатиметрового.

«Адриано уже влился в команду. Он забивает в каждом матче за «Спартак» и тем самым приучает партнеров по команде: пас надо отдавать ему. Хотя в последней игре, когда «Спартак» выиграл у норвежцев только благодаря голу бразильца, Адриано не ждал, пока ему мяч на блюдечке поднесут. Он сам вырывал его у противника. Причем, должен сказать, делал это умело, без фола. Это ценное качество.

Еще одно ценное качество Адриано – то, что он маленький провокатор. Умело подставляется, когда его слегка подталкивают. Особенно в штрафной. Поэтому и пенальти «Спартак» должен бить чаще. В общем, по результату и мастерству Адриано сейчас номер один», – сказал Ловчев.

Напомним, Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» этой зимой. По неофициальной информации, годовой оклад бразильского форварда составляет 3 миллиона евро.