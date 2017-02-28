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  • Орлов: «Не сказал бы, что «Спартак» приобрел выдающихся игроков»

Орлов: «Не сказал бы, что «Спартак» приобрел выдающихся игроков»

28 февраля 2017, 08:26
27

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферной кампании «Спартака» этой зимой. По его словам, красно-белые совершили сдержанные приобретения.

«Они взяли тех, кого хотели. Не сказал бы, что взяли выдающихся игроков, довольно сдержанные приобретения. Если они Боккетти оставили, игрок, из-за которого «Спартак» много пропускал, он что, переучиваться будет? Но они его оставили.

У «Спартака» свои проблемы, могут терять очки, есть еще ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Вот «Амкар» попробуй обыграй! Вот для «Зенита» самая большая проблема – ЦСКА и «Амкар» на выезде, нельзя терять очки. Сейчас «Краснодар» принимает «Спартак», москвичам тоже нельзя терять, но «Краснодар» же набирает ход, он сыграл два хороших матча», – отметил Орлов.

Напомним, что «Спартак» этой зимой пополнили Александр Селихов, Георгий Джикия, Александр Самедов и Луис Адриано.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (27)
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vladimir-7
1488261211
А, что, Орёл прав, объективно оценил.
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АртурZaСМ
1488261452
А что ожидать от Гены Орлова? Он же патриот своего Зенита... Вот если бы того же Селихова и Джикию приобрел Зенит он бы тут дифирамбы пел... Он даже г.о.вно , приобретенное Зенитом, возносит до небес...
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Nesterenko
1488261612
Ну конечно, Сехихов это не выдающееся приобретение, а вот Лунев - это огого.
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Каратель помойников
1488263642
главное игроки,которые нужны Каррере,а кого зина приобрела? перед ле настолько усилились,что сразу вылетели....недотягивает гена с объективной оценкой из за своего пристрастия к зине
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Asbjorn
1488263963
За то восхвалял трансферы Зенита,при всем уважении к питерцам, Орлова слушать противно,объективности ноль,пора на пенсию
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4agaaa
1488267178
Да закройся ты уже, ни кому не интересно твоё мнение
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loko-the_best
1488267230
Зато Зенит купил суперзвезд и вылетел от европейского середняка
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лёха72
1488267509
а я бы не сказал.что ты комментатор.маразматик да....
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Gullit 76
1488270593
Так никто выдающихся игроков не приобрёл.Все взяли средних на усиление и молодых на рост.Наш чемпионат объективно 6-7.В топ пятёрку мы даже если и попадём из-за череды случайностей,то тут же от туда вылетим.Наши клубы объективно не могут соперничать с топ клубами.Выступление Ростова лишь исключение подтверждающее правило!
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subbotaspartak
1488281164
Тьфу. Тьфу,тьфу. Тьфу, тьфу, тьфу. Я думаю не очень у меня плохи Про Орлова стихи.
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