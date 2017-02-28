Орлов: «Не сказал бы, что «Спартак» приобрел выдающихся игроков»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферной кампании «Спартака» этой зимой. По его словам, красно-белые совершили сдержанные приобретения.

«Они взяли тех, кого хотели. Не сказал бы, что взяли выдающихся игроков, довольно сдержанные приобретения. Если они Боккетти оставили, игрок, из-за которого «Спартак» много пропускал, он что, переучиваться будет? Но они его оставили.

У «Спартака» свои проблемы, могут терять очки, есть еще ЦСКА, «Краснодар», «Ростов». Вот «Амкар» попробуй обыграй! Вот для «Зенита» самая большая проблема – ЦСКА и «Амкар» на выезде, нельзя терять очки. Сейчас «Краснодар» принимает «Спартак», москвичам тоже нельзя терять, но «Краснодар» же набирает ход, он сыграл два хороших матча», – отметил Орлов.

Напомним, что «Спартак» этой зимой пополнили Александр Селихов, Георгий Джикия, Александр Самедов и Луис Адриано.