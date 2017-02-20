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РФС намерен дать арбитрам, не сдавшим экзамен, месяц на подготовку к пересдаче

20 февраля 2017, 15:56
1

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что у арбитров, не сумевших сдать экзамен на турецком сборе российских судей, будет месяц для того, чтобы подготовиться к его повторной сдаче.

Напомним, Владимир Москалев и Андрей Глот не сумели справиться с экзаменом с первого раза.

«К сожалению, двое судей не справились с тестами. Оба, конечно, расстроились, как и мы, руководители. Ведь речь идет об опытных людях – один из них арбитр, а другой ассистент. Но согласно положению, утвержденному исполкомом РФС, им дается месяц на подготовку к пересдаче. Если Москалев и Глот справятся с повторным тестированием, то будут допущены к обслуживанию матчей российских первенств.

Не скажу, что тесты были провалены сильно, просто оба судьи не уложились в зачетные семь баллов из десяти возможных, из расчета один правильный вопрос – один балл. В течение ближайшего времени и другие арбитры будут сдавать подобные тесты. Это не наше желание или прихоть, а правило, регламентированное положением о сдаче нормативов согласно документам, принятым исполкомом РФС», – сказал Бутенко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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alp
1487606396
а почему бы не уволить их нахрен и навсегда, набрать народ по объявлению и дать им месяц на подготовку?
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