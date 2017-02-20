Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС намерен дать арбитрам, не сдавшим экзамен, месяц на подготовку к пересдаче

    Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что у арбитров, не сумевших сдать экзамен на турецком сборе российских судей, будет месяц для того, чтобы подготовиться к его повторной сдаче.

    Напомним, Владимир Москалев и Андрей Глот не сумели справиться с экзаменом с первого раза.

    «К сожалению, двое судей не справились с тестами. Оба, конечно, расстроились, как и мы, руководители. Ведь речь идет об опытных людях – один из них арбитр, а другой ассистент. Но согласно положению, утвержденному исполкомом РФС, им дается месяц на подготовку к пересдаче. Если Москалев и Глот справятся с повторным тестированием, то будут допущены к обслуживанию матчей российских первенств.

    Не скажу, что тесты были провалены сильно, просто оба судьи не уложились в зачетные семь баллов из десяти возможных, из расчета один правильный вопрос – один балл. В течение ближайшего времени и другие арбитры будут сдавать подобные тесты. Это не наше желание или прихоть, а правило, регламентированное положением о сдаче нормативов согласно документам, принятым исполкомом РФС», – сказал Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2017 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 20 февраля 2017, 18:59

      а почему бы не уволить их нахрен и навсегда, набрать народ по объявлению и дать им месяц на подготовку?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11