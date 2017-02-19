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  • Россия разгромила Германию и стала победителем Кубка Легенд

Россия разгромила Германию и стала победителем Кубка Легенд

19 февраля 2017, 17:43
12

Сборная России в финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» одержала крупную победу над командой Германии. Встреча, которая проходила сегодня в Москве, завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян.

В составе победителей дубль оформил Алексей Смертин, по одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.

Таким образом, сборная России в девятый раз подряд выиграла турнир.

Кубок Легенд. Финал

Россия — Германия — 8:2

Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.

Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарем — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау и Марко Райх из Германии.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (12)
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Юрэс
1487515958
Я конечно РАД , но чё от этого? ???
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lekseij2007
1487516195
Давайте эту сборную на ЧМ 2018. Толку больше будет !
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la verdad
1487516319
Это кто-то смотрит???
Ответить
ТОПТЫГИН
1487516589
Может её выставить на кубке Конфедераций?))
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artem 81
1487517104
да там наверное у остальных сборных возрастные игроки, наши недавно игравшие игроки рады стараться дедам нагрузили банок.
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Михайловский Технарь
1487517209
хоть где-то побеждаем)
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Gullit 76
1487517541
Заметил одну вещь - наши ветераны рвут всех,на всех турнирах независимо от того кто против них играет.Даже если это были звёзды первой величины.Иностранцы же приезжают просто получить удовольствие от игры и общения,а наши пытаются сыграть так как не смогли в прошлом.
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4agaaa
1487518643
Чем то это мне напоминает утешительный приз)
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alex kidn
1487528222
Леманн 8 голов в одном матче пропустил и лучший вратарь?
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