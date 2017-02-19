Россия разгромила Германию и стала победителем Кубка Легенд

Сборная России в финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» одержала крупную победу над командой Германии. Встреча, которая проходила сегодня в Москве, завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян.

В составе победителей дубль оформил Алексей Смертин, по одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.

Таким образом, сборная России в девятый раз подряд выиграла турнир.

Кубок Легенд. Финал

Россия — Германия — 8:2

Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.

Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарем — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау и Марко Райх из Германии.