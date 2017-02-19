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    Россия разгромила Германию и стала победителем Кубка Легенд

    Сборная России в финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» одержала крупную победу над командой Германии. Встреча, которая проходила сегодня в Москве, завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян.

    В составе победителей дубль оформил Алексей Смертин, по одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.

    Таким образом, сборная России в девятый раз подряд выиграла турнир.

    Кубок Легенд. Финал

    Россия — Германия — 8:2

    Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.

    Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарем — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау и Марко Райх из Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 17:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 февраля 2017, 21:17

      Леманн 8 голов в одном матче пропустил и лучший вратарь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 февраля 2017, 18:37

      Чем то это мне напоминает утешительный приз)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 18:19

      Заметил одну вещь - наши ветераны рвут всех,на всех турнирах независимо от того кто против них играет.Даже если это были звёзды первой величины.Иностранцы же приезжают просто получить удовольствие от игры и общения,а наши пытаются сыграть так как не смогли в прошлом.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > Gullit 76 19 февраля 2017, 18:31

      Наши на полном серьёзе играют, а они товорняк катают)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 19 февраля 2017, 18:13

      хоть где-то побеждаем)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 19 февраля 2017, 18:11

      да там наверное у остальных сборных возрастные игроки, наши недавно игравшие игроки рады стараться дедам нагрузили банок.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 19 февраля 2017, 18:03

      Может её выставить на кубке Конфедераций?))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > ТОПТЫГИН 19 февраля 2017, 19:37

      Составляй петицию, мы только за

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 февраля 2017, 17:58

      Это кто-то смотрит???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 19 февраля 2017, 18:26

      Смотрят, не смотрят. По тв опять скажут, что мы всех порвали. Это главное.

      6
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 февраля 2017, 17:56

      Давайте эту сборную на ЧМ 2018. Толку больше будет !

      5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 февраля 2017, 17:52

      Я конечно РАД , но чё от этого? ???

      4
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