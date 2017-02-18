Судья Кобзев, обслуживающий матчи РФПЛ, не сумел сдать тест по правилам игры

Футбольный арбитр Антон Кобзев, обслуживающий матчи РФПЛ, на подготовительных сборах судей в Турции не сумел сдать тест по правилам игры в футбол.

Кроме того, еще два рефери – Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев – не смогли выполнить нормы «йо-йо» теста по физподготовке.

Напомним, вторая часть сезона РФПЛ возобновится 3 марта матчем «Томи» и «Ростова». На данный момент единоличным лидером турнирной таблицы является «Спартак», имеющий в активе 40 очков.