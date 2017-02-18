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    Судья Кобзев, обслуживающий матчи РФПЛ, не сумел сдать тест по правилам игры

    Футбольный арбитр Антон Кобзев, обслуживающий матчи РФПЛ, на подготовительных сборах судей в Турции не сумел сдать тест по правилам игры в футбол.

    Кроме того, еще два рефери – Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев – не смогли выполнить нормы «йо-йо» теста по физподготовке.

    Напомним, вторая часть сезона РФПЛ возобновится 3 марта матчем «Томи» и «Ростова». На данный момент единоличным лидером турнирной таблицы является «Спартак», имеющий в активе 40 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2017 18:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +673

      life85 20 февраля 2017, 01:35

      Так и живём - судьи правил не знают,игроки играть не умеют ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 18 февраля 2017, 22:35

      Ну что написать.......кино , вино и домино.... а вообще то он раньше понимал что судит футбольные матчи , может он думал что это регби

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 18 февраля 2017, 21:39

      Кобзев: - А в футболе есть правила???

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 18 февраля 2017, 20:12

      Так я про это и говорил, они судят как бог на душу положит, а потом в "свистке" Батурину(у которого честнейшие глазки, ничего не подозревающего) рассказывают, какая у судей трудная ( непосильная для простого смертного) доля. И не кто их не понимает, и они просто умирают.........

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 февраля 2017, 20:06

      по правилам игры??? Он не знает правил игры в футбол?

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2017, 19:56

      Выводы будут???

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 февраля 2017, 19:48

      Какой футбол,такие и судьи...))

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 18 февраля 2017, 19:17

      А Питерский иванов сумел сдать тест?

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 18 февраля 2017, 19:07

      Ахаха) После этой новости, последние удивляющиеся убогому судейству в РФПЛ, должны будут относиться к этому как к данности)

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2017, 18:57

      да уж )) вот кто судит наш футбол )))

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