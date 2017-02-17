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    Мутко опасается, что политическое давление может сказаться на бойкоте ЧМ-2018

    Вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко на данный момент не видит причин для бойкота предстоящего чемпионата мира-2018.

    «Безусловно, мы живем в мировой футбольной семье. У нас выстроены отношения с федерацией футбола Британии и другими организациями. На сегодняшний день ни у одной международной спортивной федерации нет желания бойкотировать. При одном условии – если на них не будут давить политические решения.

    Сейчас все с удовольствием хотят начать квалификацию, затем провести жеребьевку. Совсем недавно на конгрессе ФИФА мы информировали все 209 стран-участниц о ходе подготовки под аплодисменты. Сегодня я не вижу каких-то предпосылок к срыву. Но все может быть…

    Мы не делаем чемпионат мира только ради того, чтобы сделать. Мы развиваем свою страну. У нас большая программа модернизации. Мы строим 12 стадионов, 11 вокзальных комплексов, тренировочные площадки, отели, инженерную инфраструктуру, станции метро. В конечном итоге мы делаем это для себя», – сказал Мутко.

    Напомним, что на Россию оказывается давление из-за скандала с допингом сразу в нескольких видах спорта.

    Источник: YouTube

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    17.02.2017 08:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2017, 12:20

      Расплата за купленный ЧМ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 февраля 2017, 10:29

      В лучшем случае,к нам на ЧМ не приедут несколько сильнейших команд.В худшем-отберут чемпионат. Вот этот мозоль и не даёт спокойно спать лупоглазому и его питерским дружбанам.Всё равно что-то негативное нам устроят.Не для того проводится столько работы по дискредитации России,чтобы потратить деньги впустую.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > yorgenbarenz 17 февраля 2017, 10:33

      У нас правительство и президент вовсю работают на дискредитацию. Тут и помощь не нужна.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 февраля 2017, 10:09

      А кто мешал строить эти объекты раньше? Когда нефть была по 100? Что вы вообще строили за последние 15 лет, кроме домов в Монте-Карло и Майами???

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 февраля 2017, 10:01

      Ну сборная США по футболу может и не приезжать. Не обидимся.

      -1
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