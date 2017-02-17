Мутко опасается, что политическое давление может сказаться на бойкоте ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ по спорту Виталий Мутко на данный момент не видит причин для бойкота предстоящего чемпионата мира-2018.

«Безусловно, мы живем в мировой футбольной семье. У нас выстроены отношения с федерацией футбола Британии и другими организациями. На сегодняшний день ни у одной международной спортивной федерации нет желания бойкотировать. При одном условии – если на них не будут давить политические решения.

Сейчас все с удовольствием хотят начать квалификацию, затем провести жеребьевку. Совсем недавно на конгрессе ФИФА мы информировали все 209 стран-участниц о ходе подготовки под аплодисменты. Сегодня я не вижу каких-то предпосылок к срыву. Но все может быть…

Мы не делаем чемпионат мира только ради того, чтобы сделать. Мы развиваем свою страну. У нас большая программа модернизации. Мы строим 12 стадионов, 11 вокзальных комплексов, тренировочные площадки, отели, инженерную инфраструктуру, станции метро. В конечном итоге мы делаем это для себя», – сказал Мутко.

Напомним, что на Россию оказывается давление из-за скандала с допингом сразу в нескольких видах спорта.