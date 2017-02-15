Лучшая футболистка-2016 по версии ФИФА перешла в «Манчестер Сити»

ох уж этот женский футбол)))ох уж эти женщины)))видимо компенсируют что-то они или же пытаются что-то доказать мужской половине!!!бреед одним словом!
Футболистка сборной США Карли Ллойд подписала контракт с «Манчестер Сити». О трансфере сообщил официальный Twitter-аккаунт женской команды клуба. Предыдущим клубом американки был «Хьюстон Даш». Сумма сделки не разглашается.
В составе сборной 34-летняя Ллойд дважды завоевывала медали Олимпиад в Пекине и Лондоне, а также становилась чемпионкой мира-2015.
На ежегодной церемонии ФИФА в Цюрихе в январе Ллойд была названа лучшей футболисткой 2016-го года.
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— Man City Women (@ManCityWomen) 15 февраля 2017 г.