Лучшая футболистка-2016 по версии ФИФА перешла в «Манчестер Сити»

Футболистка сборной США Карли Ллойд подписала контракт с «Манчестер Сити». О трансфере сообщил официальный Twitter-аккаунт женской команды клуба. Предыдущим клубом американки был «Хьюстон Даш». Сумма сделки не разглашается.

В составе сборной 34-летняя Ллойд дважды завоевывала медали Олимпиад в Пекине и Лондоне, а также становилась чемпионкой мира-2015.

На ежегодной церемонии ФИФА в Цюрихе в январе Ллойд была названа лучшей футболисткой 2016-го года.