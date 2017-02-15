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    В Чемпионшипе установлен рекорд сезона по количеству голов за один игровой день

    32-й тур Чемпионшипа стал самым результативным за весь сезон турнира. В 12-ти играх было забито 42 гола. Предыдущее достижение остановилось на отметке в 37 забитых мячей. Отметим, что самой результативной игрой получилась встреча «Дерби Каунти» и «Кардиффа», в которой команды на двоих забили семь голов.

    На данный момент турнирную таблицу Чемпионшипа единолично возглавляет «Ньюкасл», который в прошлом сезоне выступал в АПЛ. В активе «сорок» – 66 очков и один балл преимущества над идущим вторым «Брайтоном».

    Источник: Opta

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    15.02.2017 02:26
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