В Чемпионшипе установлен рекорд сезона по количеству голов за один игровой день

32-й тур Чемпионшипа стал самым результативным за весь сезон турнира. В 12-ти играх было забито 42 гола. Предыдущее достижение остановилось на отметке в 37 забитых мячей. Отметим, что самой результативной игрой получилась встреча «Дерби Каунти» и «Кардиффа», в которой команды на двоих забили семь голов.

На данный момент турнирную таблицу Чемпионшипа единолично возглавляет «Ньюкасл», который в прошлом сезоне выступал в АПЛ. В активе «сорок» – 66 очков и один балл преимущества над идущим вторым «Брайтоном».