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  • Зобнин заявил, что у него нет на сборах времени следить за матчами «Зенита», ЦСКА и «Краснодара»

Зобнин заявил, что у него нет на сборах времени следить за матчами «Зенита», ЦСКА и «Краснодара»

7 февраля 2017, 13:58
3

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подчеркнул, что не уделяет внимания контрольным встречам ближайших конкурентов красно-белых в РФПЛ – «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». По словам игрока, из-за большой загруженности на втором сборе у него попросту не хватает на это времени.

«Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать. Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.

Все новички – футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в «Спартаке» всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.

Я не слежу за матчами ЦСКА, «Краснодара» или «Зенита». Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников», – сказал Зобнин.

Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Зэб
1486473387
Футболисты Зенита Цска и Краснодара имеют свободное время но просто не хотят смотреть на игру Зобнина(это не Пеле).
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VVM1964
1486479864
" ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ , ЛЕГКО В БОЮ "
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Хотел же ставить на ничью
1486481948
cо временем у всех проблема
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