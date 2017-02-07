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    Зобнин заявил, что у него нет на сборах времени следить за матчами «Зенита», ЦСКА и «Краснодара»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подчеркнул, что не уделяет внимания контрольным встречам ближайших конкурентов красно-белых в РФПЛ – «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». По словам игрока, из-за большой загруженности на втором сборе у него попросту не хватает на это времени.

    «Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать. Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.

    Все новички – футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в «Спартаке» всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.

    Я не слежу за матчами ЦСКА, «Краснодара» или «Зенита». Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников», – сказал Зобнин.

    Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.02.2017 13:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 7 февраля 2017, 18:39

      cо временем у всех проблема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 7 февраля 2017, 16:16

      Футболисты Зенита Цска и Краснодара имеют свободное время но просто не хотят смотреть на игру Зобнина(это не Пеле).

      -1
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