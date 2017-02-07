Зобнин заявил, что у него нет на сборах времени следить за матчами «Зенита», ЦСКА и «Краснодара»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подчеркнул, что не уделяет внимания контрольным встречам ближайших конкурентов красно-белых в РФПЛ – «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». По словам игрока, из-за большой загруженности на втором сборе у него попросту не хватает на это времени.

«Идет второй сбор, и по сравнению с первым он, конечно, намного тяжелее. Мы стали больше уделять внимание физическим кондициям, больше стали бегать. Второй сбор намного отличается от первого. Несмотря на сильные нагрузки, мы должны показывать свой футбол, и никаких отговорок на то, что здесь мы очень много бегаем, не должно быть.

Все новички – футболисты хорошего уровня. Я думаю, они нам помогут в дальнейшем. Вообще, в «Спартаке» всех новичков принимают очень здорово. Я в том числе. Когда приходил в команду, то почувствовал тепло от футболистов и от всего персонала. Проблем с адаптацией не может возникнуть.

Я не слежу за матчами ЦСКА, «Краснодара» или «Зенита». Смотрим только на себя, слежу только за своими матчами и тренировками. Нет времени смотреть на соперников», – сказал Зобнин.

Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.