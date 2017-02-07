Карякин: «У «Спартака» есть уникальный шанс добиться чемпионства»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который является поклонником «Спартака», оценил шансы столичного клуба на чемпионское звание по итогам текущего сезона.

«Все будет зависеть от того, в какой форме они войдут в весеннюю часть сезона и как новички вольются в коллектив. Ничего оригинального я не скажу. Очевидно, что Федун вкладывается в команду и чувствует, что сейчас есть уникальный шанс добиться чемпионства, которого ждут все болельщики.

В моем кругу часто шутят, что произойдет раньше – мой выигрыш шахматной короны или победа «Спартака» в чемпионате России. Положа руку на сердце, я уверен, что «Спартак» добьется успеха намного раньше меня. Сделаю ли это я – еще огромный вопрос», – сказал Карякин.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.