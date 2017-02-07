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  • Карякин: «У «Спартака» есть уникальный шанс добиться чемпионства»

Карякин: «У «Спартака» есть уникальный шанс добиться чемпионства»

7 февраля 2017, 08:03
10

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который является поклонником «Спартака», оценил шансы столичного клуба на чемпионское звание по итогам текущего сезона.

«Все будет зависеть от того, в какой форме они войдут в весеннюю часть сезона и как новички вольются в коллектив. Ничего оригинального я не скажу. Очевидно, что Федун вкладывается в команду и чувствует, что сейчас есть уникальный шанс добиться чемпионства, которого ждут все болельщики.

В моем кругу часто шутят, что произойдет раньше – мой выигрыш шахматной короны или победа «Спартака» в чемпионате России. Положа руку на сердце, я уверен, что «Спартак» добьется успеха намного раньше меня. Сделаю ли это я – еще огромный вопрос», – сказал Карякин.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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maior-60
1486445085
Спасибо! И тебе - удачи!
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RedWhiteFans2
1486450847
Наш человек. Потому что -умный.
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adekvat
1486452606
И есть уникальная возможность упустить этот шанс.
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Диктор
1486452781
Я тоже верю что Спартак не упустит свой шанс.
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Gullit 76
1486453230
Карякина очень уважаю,хоть он и проиграл.Главное это его слова про уникальность этого шанса.
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subbotaspartak
1486453293
Уникальный шанс был у Лестера в том году, А Спартаку надо сбрить старую чемпионскую бороду, Про всё, что было забыть, кому надо забить, Сделать чемпионство делом прежним - обычным И даже соперникам привычным. А чё бы не помечтать И для начала чемпионом стать. Просьба неспартачей заметку не обсуждать.
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agrmark
1486454607
Верим в Спартак!
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vladimir-7
1486460465
Не все болельщики ждут чемпионства Спартака, а только его болельщики.
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