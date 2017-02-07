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    Карякин: «У «Спартака» есть уникальный шанс добиться чемпионства»

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который является поклонником «Спартака», оценил шансы столичного клуба на чемпионское звание по итогам текущего сезона.

    «Все будет зависеть от того, в какой форме они войдут в весеннюю часть сезона и как новички вольются в коллектив. Ничего оригинального я не скажу. Очевидно, что Федун вкладывается в команду и чувствует, что сейчас есть уникальный шанс добиться чемпионства, которого ждут все болельщики.

    В моем кругу часто шутят, что произойдет раньше – мой выигрыш шахматной короны или победа «Спартака» в чемпионате России. Положа руку на сердце, я уверен, что «Спартак» добьется успеха намного раньше меня. Сделаю ли это я – еще огромный вопрос», – сказал Карякин.

    После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.

    Источник: Известия

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    07.02.2017 08:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 февраля 2017, 12:41

      Не все болельщики ждут чемпионства Спартака, а только его болельщики.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > vladimir-7 7 февраля 2017, 12:41

      Логично))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > vladimir-7 7 февраля 2017, 15:25

      Сам догадался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 7 февраля 2017, 11:03

      Верим в Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 февраля 2017, 10:41

      Уникальный шанс был у Лестера в том году,
      А Спартаку надо сбрить старую чемпионскую бороду,
      Про всё, что было забыть, кому надо забить,
      Сделать чемпионство делом прежним - обычным
      И даже соперникам привычным.
      А чё бы не помечтать
      И для начала чемпионом стать.
      Просьба неспартачей заметку не обсуждать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 февраля 2017, 10:40

      Карякина очень уважаю,хоть он и проиграл.Главное это его слова про уникальность этого шанса.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 февраля 2017, 10:33

      Я тоже верю что Спартак не упустит свой шанс.

      1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 7 февраля 2017, 10:30

      И есть уникальная возможность упустить этот шанс.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 февраля 2017, 10:00

      Наш человек. Потому что -умный.

      1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 7 февраля 2017, 08:24

      Спасибо! И тебе - удачи!

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