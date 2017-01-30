Мацуев: «В этом году меньше всего хочется высказываться о шансах «Спартака» на чемпионство, чтобы не сглазить»

Известный болельщик «Спартака» – пианист Денис Мацуев – отметил, что хотел бы воздержаться от высказываний по поводу шансов красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне. Также музыкант подчеркнул, что футболисты, пополнившие команду в зимнее трансферное окно, должны помочь спартаковцам в решении поставленных задач.

После 17-ти туров «Спартак» находится на вершине таблицы РФПЛ, опережая ближайшего преследователя «Зенит» на пять очков.

«Те покупки, что были сделаны, прошли под личным руководством Массимо Карреры, который понимает, какие футболисты ему нужны. Есть много вопросов по поводу Луиса Адриано, но, раз Каррера настоял на его приглашении, значит, видит его в составе, в своем ансамбле. Ну и Самедова гостем не назовешь. Я прекрасно помню его дебют. Тогда я познакомился с Невио Скалой, который называл Александра одним из самых талантливых футболистов, которых он встречал за свою тренерскую карьеру. Уверен, он поможет и станет одним из ключевых игроков команды.

В этом году мне меньше всего хочется высказываться о шансах – не хочется сглазить. Эйфория, царящая среди болельщиков, понятна – впервые за многие годы мы лидируем после первой части чемпионата. Как болельщик «Спартака» с 32-летним стажем я повидал разные команды. И в этом году не хочу делать прогнозов. «Спартак» сейчас, на мой взгляд, идет в правильном направлении.

Очень хочется, чтобы футбол был «чистым», чтобы все решалось на футбольном поле. Я благодарен «Спартаку» за первую часть сезона, которая вдохновляла меня в поездках по всему миру – смотрел матчи и в отелях, и в аэропортах, выкраивал 20 минут, чтобы поглядеть и не опоздать на самолет, срывал голос, болея. Спасибо за этот отрезок, который возвращает болельщикам наш «Спартак». Еще раз скажу, что не хочется сглазить и постоянно говорить, но не говорить невозможно, потому что если любишь команду, то нельзя молчать. Пока сдерживаю эмоции. Надеюсь, восторги оставим на конец сезона», – сказал Мацуев.