«Спартак» проведет занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле

Столичный «Спартак» продолжает подготовительный зимний сбор в ОАЭ. В пятницу футболисты проведут утреннее занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле.

Первый сбор продлится до 1 февраля. На это время москвичами запланирован один контрольный матч – 31 января «Спартак» встретится с «Копенгагеном».