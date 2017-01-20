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    «Спартак» проведет занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле

    Столичный «Спартак» продолжает подготовительный зимний сбор в ОАЭ. В пятницу футболисты проведут утреннее занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле.

    Первый сбор продлится до 1 февраля. На это время москвичами запланирован один контрольный матч – 31 января «Спартак» встретится с «Копенгагеном».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 10:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 20 января 2017, 13:04

      Ехали на сбор в ОАЭ прежде всего для того,чтобы тренироваться на поле с натуральным газоном,а в зале можно было и дома заниматься! (Единственная объективная причина может быть сильный дождь или мокрое поле-тут авторы статьи должны были уточнить)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > nemolod 20 января 2017, 15:41

      Ливень в пустыне? На карту посмотри.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > kykyi 20 января 2017, 17:47

      Это был самый ближайший,свободный тренажёрный зал!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 января 2017, 12:26

      Цель сего непонятна...

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 20 января 2017, 10:33

      раз Каррера так решил ,значит так и надо

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 января 2017, 10:31

      В настольный футбол могли бы и дома поиграть, а не в ОАЭ.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kykyi 20 января 2017, 15:37

      А бабки распилить думаешь Каррера не умеет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 20 января 2017, 15:40

      У нас умельцев намного больше. Каррера малой долей довольствуется.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 20 января 2017, 10:24

      А вместо игр они тоже в тренажерке развлекаться будут? Ув. Массимо - никаких послаблений игрокам в тренировочном процессе!! Хватит с нас позорных весенних провалов, когда вдруг оказывается что футболисты по физике очень херово подготовлены, гораздо хуже соперников

      1
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      Рейтинг: +99

      Мескини > oyabun 20 января 2017, 10:54

      Не учи его, уверен что он знает что делает, а весна покажет.

      2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Мескини 20 января 2017, 11:21

      Карпину и Аленичеву тоже все верили, что они знают чего делать, а в результате по весне получали горькое разочарование. Честно скажу - опасаюсь

      2
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      Рейтинг: +295

      dudarik > oyabun 20 января 2017, 11:38

      Согласен, опасение присутствует.

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