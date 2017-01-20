«Спартак» проведет занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле

Ехали на сбор в ОАЭ прежде всего для того,чтобы тренироваться на поле с натуральным газоном,а в зале можно было и дома заниматься! (Единственная объективная причина может быть сильный дождь или мокрое поле-тут авторы статьи должны были уточнить)
Столичный «Спартак» продолжает подготовительный зимний сбор в ОАЭ. В пятницу футболисты проведут утреннее занятие в тренажерном зале вместо тренировки на поле.
Первый сбор продлится до 1 февраля. На это время москвичами запланирован один контрольный матч – 31 января «Спартак» встретится с «Копенгагеном».