Мутко: «Клубы РФПЛ должны честно работать и жить по средствам»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что руководство клубов РФПЛ должно работать честно и жить по средствам. Напомним, на данный момент серьезные финансовые трудности испытывают «Томь» и «Анжи».

«Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали – вот и все, – прокомментировал ситуацию Мутко. – Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в Премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? «Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел», – отвечали они.

Я строил клуб и знаю, что все делается по доходам. Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет. А когда люди непонятно что делают, они и финансовый fair-play обойдут», – сказал Мутко.