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  • Мутко: «Клубы РФПЛ должны честно работать и жить по средствам»

Мутко: «Клубы РФПЛ должны честно работать и жить по средствам»

15 января 2017, 21:24
12

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что руководство клубов РФПЛ должно работать честно и жить по средствам. Напомним, на данный момент серьезные финансовые трудности испытывают «Томь» и «Анжи».

«Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали – вот и все, – прокомментировал ситуацию Мутко. – Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в Премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? «Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел», – отвечали они.

Я строил клуб и знаю, что все делается по доходам. Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет. А когда люди непонятно что делают, они и финансовый fair-play обойдут», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Tostao
1484505325
Капитан Очевидность
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FanatSerj
1484506495
Сказал бывший президент клуба Зенита, который спонсировал Газпром ))))) Ох уж эти чинуши варовайки.
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Dellleone
1484507147
Должны но они этого не делают Тудако.
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Антибиотик
1484508385
"Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет." Честно признался, ничего не будет...
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zico2205
1484508645
Начни с себя....газпромовская шестерка....
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Тазит
1484509030
А какой клуб строил Виталий Абрамыч? Сине-бело-голубой гей гей? Эти да, живут по средствам...На средства...
Ответить
пряник929
1484512369
Честно, когда бюджет у каждого клуба будет одиинаков. Когда деньги пенсионеров и нищих за газ не пойдут на покупку футболистов...
Ответить
VVM1964
1484514170
А ТЫ ЯВЛЯЕШЬСЯ ДОСТОЙНЫМ ПРИМЕРОМ , ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ?
Ответить
АЛЕКС 58
1484543860
Эта мутная с.ка будет учить жить честно,и по средствам!? Таких честных вешать,или на кол!
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vgarakh
1484551233
О какой честности говоришь чувак? Имеешь ввиду честные взаимоотношения Газпрома и Зенита? Пример не достойный, подели все деньги Газпрома на поддержку всех клубов лиги и тогда говори о честности.
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