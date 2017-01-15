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    Мутко: «Клубы РФПЛ должны честно работать и жить по средствам»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что руководство клубов РФПЛ должно работать честно и жить по средствам. Напомним, на данный момент серьезные финансовые трудности испытывают «Томь» и «Анжи».

    «Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали – вот и все, – прокомментировал ситуацию Мутко. – Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в Премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? «Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел», – отвечали они.

    Я строил клуб и знаю, что все делается по доходам. Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет. А когда люди непонятно что делают, они и финансовый fair-play обойдут», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    15.01.2017 21:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 января 2017, 10:20

      О какой честности говоришь чувак? Имеешь ввиду честные взаимоотношения Газпрома и Зенита? Пример не достойный, подели все деньги Газпрома на поддержку всех клубов лиги и тогда говори о честности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 января 2017, 08:17

      Эта мутная с.ка будет учить жить честно,и по средствам!? Таких честных вешать,или на кол!

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 17 января 2017, 22:48

      и ты меня осел вежливости учишь ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 января 2017, 23:32

      Честно, когда бюджет у каждого клуба будет одиинаков. Когда деньги пенсионеров и нищих за газ не пойдут на покупку футболистов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 15 января 2017, 22:37

      А какой клуб строил Виталий Абрамыч? Сине-бело-голубой гей гей? Эти да, живут по средствам...На средства...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 15 января 2017, 22:30

      Начни с себя....газпромовская шестерка....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 января 2017, 22:26

      "Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет."
      Честно признался, ничего не будет...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 января 2017, 22:05

      Должны но они этого не делают Тудако.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 января 2017, 21:54

      Сказал бывший президент клуба Зенита, который спонсировал Газпром )))))
      Ох уж эти чинуши варовайки.

      4
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 января 2017, 21:35

      Капитан Очевидность

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 января 2017, 21:27

      «Клубы РФПЛ должны честно работать и жить по средствам»
      ... как сам святой Мутко!

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