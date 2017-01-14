Месси впервые забил в ворота «Лас-Пальмаса» в Примере

«Лас-Пальмас» стал еще одной командой, ворота которой удалось поразить Лионелю Месси. Аргентинский нападающий «Барселоны» отметился забитым мячом на 52-й минуте матча. «Кадис», «Мурсия» и «Херес» – единственные команды, которые не пропускали от аргентинца во время его выступления в испанской Примере.

Месси отличился уже в четвертый раз за 2017-й год. Три мяча аргентинский игрок забил со штрафных ударов. Всего на счету Лионеля 14 голов и четыре голевые передачи в нынешнем сезоне.