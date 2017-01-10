В Госдуме выступили в поддержку ужесточения наказания за нарушения на стадионах

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи выступил в поддержку правительственного законопроекта об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Сегодня на заседании комитета было принято соответствующее решение.

Предложено увеличить сумму минимального штрафа за нарушение правопорядка на спортивных сооружениях с 20 до 40 тысяч рублей, а максимального – с 25 до 50 тысяч. Также будет введен административный арест продолжительностью от 10 до 15 суток за нарушения запрета на посещение стадионов в дни игр.

Ранее СМИ сообщили, что владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с письмом к главе РФС Виталию Мутко, в котором попросил установить денежное наказание за использование пиротехники на стадионах во время матчей в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что красно-белые больше всех остальных клубов РФПЛ пострадали в финансовом плане из-за неподобающего поведения своих болельщиков в первой части сезона: им пришлось заплатить штрафа на сумму более 1 миллиона рублей.