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    В Госдуме выступили в поддержку ужесточения наказания за нарушения на стадионах

    Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи выступил в поддержку правительственного законопроекта об административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Сегодня на заседании комитета было принято соответствующее решение.

    Предложено увеличить сумму минимального штрафа за нарушение правопорядка на спортивных сооружениях с 20 до 40 тысяч рублей, а максимального – с 25 до 50 тысяч. Также будет введен административный арест продолжительностью от 10 до 15 суток за нарушения запрета на посещение стадионов в дни игр.

    Ранее СМИ сообщили, что владелец «Спартака» Леонид Федун обратился с письмом к главе РФС Виталию Мутко, в котором попросил установить денежное наказание за использование пиротехники на стадионах во время матчей в размере 100 тысяч рублей.

    Напомним, что красно-белые больше всех остальных клубов РФПЛ пострадали в финансовом плане из-за неподобающего поведения своих болельщиков в первой части сезона: им пришлось заплатить штрафа на сумму более 1 миллиона рублей.

    Источник: Life

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    10.01.2017 19:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +997

      egrrr 10 января 2017, 21:26

      Госдума!!!! Хватит думать!!!! У нас уже есть ст 213 УК РФ "хулиганство" , под которые беспорядки на стадионе и попадают. Какие административные штрафы, пока так и будут "думать" , так и будет больше лазеек для тех, у кого есть деньги - уйти от ответственности. Грустно это(((

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > egrrr 11 января 2017, 13:35

      Госдуме больше нечем заняться, как выпустить такой закон. В стране
      ведь беззаконие, но это ерунда для них. Мелочёвкой лучше заниматься.

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 января 2017, 20:29

      запасаемся семками)

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Rebrova 10 января 2017, 21:10

      Ага, за сдачу пиротехники на входе - получи пакетик семок, и леденец на палке...

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