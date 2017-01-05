Депутат Госдумы предложил, чтобы из РФПЛ по итогам сезона вылетало по четыре команды

Депутат Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев выступил с инициативой изменения формата РФПЛ. По словам функционера, из высшего дивизиона чемпионата России должно вылетать по четыре команды, а сохранившие через стыковые матчи в элите места клубы должны предъявить гарантии платежеспособности.

– Сейчас у нас напрямую вылетает две команды, а еще две, находящиеся чуть выше играют стыковые матчи. Можно просто сдвинуть систему вверх. Четыре вылетят, а две сыграют в стыках. А те команды, которые останутся, предъявят гарантию платежеспособности. Кто-то должен ручаться, что не возникнет ситуаций, как с «Томью» или «Анжи». Такой подход поможет избежать ситуаций, когда клуб «ходит с протянутой рукой».

Вообще, на мой взгляд, футбол должен быть частным. Пусть государственные деньги тратятся на социальные нужды. В ближайшие 5-10 лет мы должны прийти к этому. Вот в «Ростове» ситуация: постоянно получают деньги из бюджета области. При этом покупают футболистов, которые сидят по 10 матчей на скамейке, за бешеные суммы. Потом их продают и деньги уходят в частные руки. Это предмет для разбора прокуратурой!

– Не боитесь, что может не набраться 14 команд, способных предоставить финансовые гарантии?

– Значит, будет 12 или 10. Зачем гнаться за цифрами? Пусть будет десять частных клубов, способных себя финансировать, чем 20, которые уже через месяц начинают раздавать игроков и менять тренеров.