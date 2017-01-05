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    Депутат Госдумы предложил, чтобы из РФПЛ по итогам сезона вылетало по четыре команды

    Депутат Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев выступил с инициативой изменения формата РФПЛ. По словам функционера, из высшего дивизиона чемпионата России должно вылетать по четыре команды, а сохранившие через стыковые матчи в элите места клубы должны предъявить гарантии платежеспособности.

    – Сейчас у нас напрямую вылетает две команды, а еще две, находящиеся чуть выше играют стыковые матчи. Можно просто сдвинуть систему вверх. Четыре вылетят, а две сыграют в стыках. А те команды, которые останутся, предъявят гарантию платежеспособности. Кто-то должен ручаться, что не возникнет ситуаций, как с «Томью» или «Анжи». Такой подход поможет избежать ситуаций, когда клуб «ходит с протянутой рукой».

    Вообще, на мой взгляд, футбол должен быть частным. Пусть государственные деньги тратятся на социальные нужды. В ближайшие 5-10 лет мы должны прийти к этому. Вот в «Ростове» ситуация: постоянно получают деньги из бюджета области. При этом покупают футболистов, которые сидят по 10 матчей на скамейке, за бешеные суммы. Потом их продают и деньги уходят в частные руки. Это предмет для разбора прокуратурой!

    – Не боитесь, что может не набраться 14 команд, способных предоставить финансовые гарантии?

    – Значит, будет 12 или 10. Зачем гнаться за цифрами? Пусть будет десять частных клубов, способных себя финансировать, чем 20, которые уже через месяц начинают раздавать игроков и менять тренеров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 22:23
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +842

      sined1951 6 января 2017, 23:16

      Этот депутат в футболе абсолютный ноль. Пусть лучше старается улучшить людям жизнь в стране, он для этого и сидит в думе. А в футболе разберутся и без него.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > sined1951 7 января 2017, 08:08

      Мужик, тебе сколько лет? Вообще-то он предлагает убрать бюджетные деньги из спорта, чтобы они шли на улучшение жизни в стране. Чтобы тебе, видимо военному пенсионеру, которы ни хрена в жизни не сделал (бухал в гарнизоне, ни с кем не воевал и в 45 вышел на пенсию, получаешь свой 50-ник за то, что опять бухаешь) платили твою пенсию. Делаю тебе скидку на возраст и офицерский алкоголизм. Не хворай.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 января 2017, 20:49

      А в чем он собственно не прав??? Нахрен нужны клубы ( не только футбольные) если они не могут себя прокормить??? Я понимаю, что нужно спорт поддерживать, но почему у человека работающего на заводе ЗП 20 тысяч, а у футболиста миллион. Я согласен помогать из бюджета, если у спортсменов будет ЗП 8000.руб.в месяц. 80% населения не интересует спорт вообще!!! Стране нужны школы, больницы, детские сады, нормальные поезда и дороги. А также нормальные зарплаты и пенсии! Если болельщики (условно Томи) хотят быть в лиге - пусть сами собирают деньги или ищут спонсоров. Голосование рублем - самое правильное. Если все деньги уходят в Москву - ставьте вопрос (как Татарстан)

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > la verdad 6 января 2017, 23:36

      ТСН насмотрелся?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Yurok161 7 января 2017, 08:00

      Юрок! Ты просто школьник :) И комментарии твои, как у ученика пятого класса :) И это почти в 30 лет...

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      Рейтинг: +362

      sargassov 6 января 2017, 20:27

      Чемпионат Москвы устроить хочет

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 6 января 2017, 15:53

      А газпром, вроде бы государственная компания, значит "Зенит" пора закрывать...

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Йост 7 января 2017, 08:11

      Если болелы или частные компании буду спонсировать, может и не закроется, а Газпром нужно оттуда уводить однозначно.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 января 2017, 09:11

      Можно ещё ротацию проводить среди депутатов, 100% каждый год.
      А можно их число до 50 сократить. Хуже не будет.

      -1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 6 января 2017, 09:02

      И этот человек депутат?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Kurp 6 января 2017, 09:19

      Это сынок Жириновского.

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 6 января 2017, 04:48

      Депутатам смотрю совсем делать не х...й!!!

      1
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 6 января 2017, 03:43

      Вот бы каждую неделю по 4 депутата из гос думмы увольняли

      4
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      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 6 января 2017, 02:33

      Насчет соц.нужд правильно,но урезать по моему мнению все таки не стоит,а если клуб становиться неплатежеспособным передовать в другие руки,именно передовать а не продовать

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Аналитик 100% 6 января 2017, 20:39

      Давай тебе Томь передадим или Анжи??? Думай когда пишешь.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 января 2017, 00:44

      Куда мир катиться блять столько охота написать даже пыжатся не буду еблан он и есть еблан выделяют они там на соц нужды пидорас откатов не имеет просто с клубов как с дорог на которые берут и пилят денюшки т д

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