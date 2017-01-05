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  • Депутат Госдумы предложил, чтобы из РФПЛ по итогам сезона вылетало по четыре команды

Депутат Госдумы предложил, чтобы из РФПЛ по итогам сезона вылетало по четыре команды

5 января 2017, 22:23
42

Депутат Госдумы РФ и член исполкома РФС Игорь Лебедев выступил с инициативой изменения формата РФПЛ. По словам функционера, из высшего дивизиона чемпионата России должно вылетать по четыре команды, а сохранившие через стыковые матчи в элите места клубы должны предъявить гарантии платежеспособности.

– Сейчас у нас напрямую вылетает две команды, а еще две, находящиеся чуть выше играют стыковые матчи. Можно просто сдвинуть систему вверх. Четыре вылетят, а две сыграют в стыках. А те команды, которые останутся, предъявят гарантию платежеспособности. Кто-то должен ручаться, что не возникнет ситуаций, как с «Томью» или «Анжи». Такой подход поможет избежать ситуаций, когда клуб «ходит с протянутой рукой».

Вообще, на мой взгляд, футбол должен быть частным. Пусть государственные деньги тратятся на социальные нужды. В ближайшие 5-10 лет мы должны прийти к этому. Вот в «Ростове» ситуация: постоянно получают деньги из бюджета области. При этом покупают футболистов, которые сидят по 10 матчей на скамейке, за бешеные суммы. Потом их продают и деньги уходят в частные руки. Это предмет для разбора прокуратурой!

– Не боитесь, что может не набраться 14 команд, способных предоставить финансовые гарантии?

– Значит, будет 12 или 10. Зачем гнаться за цифрами? Пусть будет десять частных клубов, способных себя финансировать, чем 20, которые уже через месяц начинают раздавать игроков и менять тренеров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (42)
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Сармат Ростов
1483644777
Лучше бы из думы по четыре депутата вылетали )))
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Пельш 1
1483645922
Надо вообще отделить Москву от России и тогда в России всё будет хорошо: и деньги будут и спорт поднимется, и многое другое!!!
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Небесная
1483646931
когда уже депутаты полетят? а то сидят в думе и ничего не делают, ещё и пенсионный возраст повышают, чтоб подольше посидеть на дармовых харчах
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АлёшкА91
1483647377
Лучше половину депутатов сократить, и их зарплату тысяч 50 сделать а не 400 или сколько там она сейчас в гос Думе ???
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TYSON95
1483648022
если бы в конце сезона увольняли бы еще и 4 депутатов,тогда и дума лучше работала бы
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lekseij2007
1483648158
Оставьте 3 клуба из Москвы ( цска, локо, Спартак) и два из Питера ( Зенит и Зенит-2) и играйте сами. И создайте людям вторую группу из 14 клубов по Р.Ф., которые будут именно играть, а не понтить.
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СОКОЛ САРАТОВ
1483651230
всё правильно нет денег нечего мучиться.почему в англии столько лиг и никто не выпрашивает денег
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h3LL1k
1483652667
Куда мир катиться блять столько охота написать даже пыжатся не буду еблан он и есть еблан выделяют они там на соц нужды пидорас откатов не имеет просто с клубов как с дорог на которые берут и пилят денюшки т д
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Denis199244
1483663415
Вот бы каждую неделю по 4 депутата из гос думмы увольняли
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Zeff
1483683093
Можно ещё ротацию проводить среди депутатов, 100% каждый год. А можно их число до 50 сократить. Хуже не будет.
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