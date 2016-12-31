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    Бердыев: «Уходящий год подарил много эмоций. В 2017-м «Ростов» постарается укрепить свои позиции»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев подвел итоги уходящего года, а также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

    «Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами. Благодаря вашей поддержке «Ростов» в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков — честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и, в итоге — серебряные медали и участие в Лиге Чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

    От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым годом. Здоровья и успехов в 2017 году!» – заявил Бердыев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    31.12.2016 12:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      compka 1 января 2017, 02:54

      Курбан Бекиевич! возвращайтесь на бровку поля! хотя-бы в еврокубках.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 31 декабря 2016, 16:04

      Курбан Бекиевич, с наступающим Новым годом! Спасибо Вам за Ваш труд, желаю новых побед в чемпионате и в Лиге Европы! Мужики, я болею за Вас! Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 31 декабря 2016, 14:03

      Ростов достоин уважения

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 31 декабря 2016, 13:30

      А ТЕБЕ БЕРДЫЕВ - ОГРОМНОГО ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!!!!
      ТРЕНИРУЙ ЕЩЁ ДЕСЯТКИ ЛЕТ ТАКИЕ КЛУБЫ!!!!

      4
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