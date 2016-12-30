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    Гендиректор «Томи» заявил, что у команды уже нет задачи сохранить прописку в РФПЛ

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев заявил, что у клуба больше нет задачи остаться в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-лиге, у нас задача сейчас поставлена руководством области — сохранить наш молодежный костяк, наиграть их в Премьер-лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-лиге, выступать в первенстве ФНЛ», – приводит слова функционера Sibnovosti.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 30 декабря 2016, 18:27

      Конец команде!!!И ее развалили!!!Очень жаль(((

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