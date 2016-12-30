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    Мутко: «Хотим показать, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня»

    Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги уходящего года, а также рассказал о задачах, которые предстоит выполнить в 2017 году. По его словам, у российского футбола есть потенциал.

    «Футбольный год прошел под знаком чемпионата Европы. К сожалению, выступление сборной России во Франции оставило неприятный осадок. Ведь потенциал у нашего футбола есть: в России много футбольных школ — в общей сложности в футбольную систему вовлечено около 300 тысяч детей, у профессиональных клубов есть свои хорошие академии.

    Были, конечно, и приятные моменты, например, серебряная медаль сборной России на чемпионате мира по мини-футболу. Хорошо выступает и женская сборная России, пробившаяся в финальную часть чемпионата Европы. Развивается у нас массовый футбол, в том числе студенческий, были запущены важные социальные программы.

    В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах. Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно. Но надо понимать, что эти вложения — это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира. Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру — и все это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.

    Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идет под контролем президента, контролирующих органов. В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьевку Кубка конфедераций, начали набор волонтеров.

    В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка конфедераций — в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира. В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьевку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище. Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры — завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты. Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская.

    Большое внимание уделим подготовке сборной России. До Кубка конфедераций она проведет три-четыре игры, после — еще шесть. Мы хотим показать болельщикам, что в России есть футбол, и не такого уж он плохого уровня», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    30.12.2016 14:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11582

      alex1951 31 января 2017, 21:06

      А что этот профтех,может еще сказать?
      Должность обязывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 10 января 2017, 15:01

      да уж Вы и так очень много показали -то ли еще будет не дай бог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 2 января 2017, 22:26

      Дальше разговора не пошло дело ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      G00lRus 31 декабря 2016, 07:40

      хотим... но не можем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 30 декабря 2016, 19:31

      Уровень конечно неплохой, но если сравнить с Буркина-Фасо - то у них чуток повыше !

      3
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Обер-КанцлерЪ 4 января 2017, 12:37

      :D что есть то есть)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 30 декабря 2016, 19:08

      хотите покажите г-н Мутко. Бюджет хоть научитесь распределять. Команды денег от РФС не зарабатывают у кого спонсор сильнее те команды и в лидерах, а у кого по меньше денег стараются купить игру либо слить. Тренеры сборной почему получали такие зарплаты при плохих результатах, а кто то еще и неустойки срубал, вогнали футбол в долги, а кто за это ответил? Кто нибудь возместил убытки государству??? По Зенит-Арене тот же вопрос???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 30 декабря 2016, 18:11

      Сказочник

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Симбир 30 декабря 2016, 17:47

      Доколе мутки, мудинские и пр. будут портить воздух в высших эшелонах власти? И "блистать" своим не профессионализмом.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 30 декабря 2016, 16:35

      Пока что Мудко делает всё, чтобы уничтожить российский футбол (внедряя лимит на легионеров, с безобразным судейством, с коррупцией, с двойными стандартами)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 30 декабря 2016, 16:23

      полный бред ляпнул. лишь бы что то сказать и ничего больше

      6
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