Китайский клуб может приобрести у «Интера» Брозовича за 50 миллионов

купите меня за миллион, буду на лавке сидеть и дороги ещё подметать
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович во время зимнего трансферного окна может стать игроком одного из китайских клубов. По информации источника, команда из Поднебесной, название которой не разглашается, готова заплатить за 24-летнего хорвата 50 миллионов евро.
Действующий контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за черно-синих в Серии А 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.