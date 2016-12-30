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    Китайский клуб может приобрести у «Интера» Брозовича за 50 миллионов

    Полузащитник «Интера» Марсело Брозович во время зимнего трансферного окна может стать игроком одного из китайских клубов. По информации источника, команда из Поднебесной, название которой не разглашается, готова заплатить за 24-летнего хорвата 50 миллионов евро.

    Действующий контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за черно-синих в Серии А 11 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    30.12.2016 12:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      grafff 30 декабря 2016, 15:34

      купите меня за миллион, буду на лавке сидеть и дороги ещё подметать

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 30 декабря 2016, 12:53

      КОСЫЕ СОВСЕМ УЖЕ ЁБНУЛИСЬ!!!!

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