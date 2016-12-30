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    Конате планирует сменить «Урал» на «Челси»

    Нападающий «Урала» Мохамед Конате признался, что в будущем хотел бы выступать в составе «Челси».

    «В будущем я бы хотел поиграть в Англии. Моей любимой командой является «Челси», за который я болею с самого детства. Кстати, на этой почве у меня даже возникали небольшие конфликты дома, так как мои братья болеют за «Манчестер Юнайтед», – приводит слова футболиста Footballski.

    В текущем сезоне Конате провел в составе «Урала» четыре матча в Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 09:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 декабря 2016, 16:44

      Мечтать не вредно,вредно немечтатьнемечтать.....

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 30 декабря 2016, 14:30

      Последнее предложение является ключевым)))

      0
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      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 30 декабря 2016, 11:14

      Я конечно не хочу никого обидеть, но чтобы мечтать о Челси нужно хотя бы играть... хотя бы в Урале

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 декабря 2016, 10:00

      Ну чувак за Челси будет гонять только в приставку похоже

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 09:52

      Заголовок годится к первому апреля!!!

      3
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