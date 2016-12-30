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    «Томь» оштрафуют на 50 тысяч за нарушение трудового законодательства

    Государственная инспекция труда в Томской области потребовала от руководителей «Томи» погасить задолженность по заработной плате одному из футболистов, а также сотруднику клуба.

    «Закончена проверка по двум заявлениям – футболиста и сотрудника клуба. Задолженность подтвердилась, работодателю выдано предписание об устранении нарушения трудового законодательства. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

    Штраф будет за нарушение трудового законодательства, вне зависимости от того, будет ли погашена задолженность», – сообщил государственный инспектор труда Вадим Березовский.

    Стоит отметить, что задолженность перед заявителями сформировалась с июня 2016 года. На устранение нарушения клубу отводится месяц. Сумма штрафа может составить до 50 тысяч рублей.

    Источник: ТАСС

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    30.12.2016 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 30 декабря 2016, 11:24

      Расплачиваться натурой или на рудниках отрабатывать будут?))

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 30 декабря 2016, 10:55

      Атрибутикой отдадут)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 декабря 2016, 09:57

      Последние бабосы отнимают

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 30 декабря 2016, 09:19

      Так у них и так денег нет! Хре...ли их штрафовать..

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