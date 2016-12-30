Клопп: «Гвардиола – фантастический тренер»

Дежавю какое то . . . вроде вчера тока читали новость о том, как Клопп нахваливал Гвардиолу . . .
Плевать на Барсу, хотя под его руководством Бавария снесла его с Барсой 7-0 . . . но Баварию он не улучшил, тики-такой тока испоганил потрясающий стиль мюнхенской машины.
В Германии Баварии играть всегда было легко, а в ЛЧ достижения Гвардиолы:
2013-14 матч с Реалом 0-5
2014-15 матч с Барсой 2-5
И лишь Атлетико воспользовался главной слабостью тики-таки: отсутствие обороны. Из-за нехватки опыта оборонительных действий, то есть весь матч проводят в атаке, вратарь спит, левый и правый защитники даже в оборону из атаки не возвращаются. И в Ман Сити этой слабостью, соперники пользуются и будут пользоваться чаще чем в Баварии и Барсе . . .
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Гвардиола мог выбрать любой клуб для себя, где была бы более простая работа, в менее сложном чемпионате, но он предпочел прийти в «Манчестер Сити». У него были великолепные игроки в «Барселоне» и «Баварии», но ведь именно он поставил им ту игру, которую они показывали.
Гвардиола – фантастический тренер. У него есть четкая философия, а это всегда здорово. Любой специалист должен уметь адаптироваться к своим игрокам, и это у Пепа получается лучше всего», – сказал Клопп.
Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 31 декабря, в 20:30 по московскому времени.