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    Агент: «Хамесу нечего доказывать в «Реале»

    Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, не торопится раскрывать варианты продолжения карьеры своего клиента.

    «Хамес – это игрок топ уровня, ему уже нечего доказывать в «Реале». Он может играть в любой команде.

    Он уже достаточно проявил себя в «Реале». Сейчас я не хочу говорить о тех клубах, в которые в нем заинтересованы. Стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события», – приводит слова Мендеша Sky Sports.

    В текущем сезоне Родригес принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к футболисту «Реала» со стороны «Челси» и «Ювентуса».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 07:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 30 декабря 2016, 11:28

      судя по вью, то они планируют сменить команду

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 30 декабря 2016, 09:19

      Давно пора, молодой а лавку греет

      0
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