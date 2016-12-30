Китайский клуб предлагает «Реалу» за Роналду 300 миллионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имеет предложение от одного из клубов Китая. Данную информацию подтвердил агент футболиста Жорже Мендеш.

«Китайский клуб предложил «Реалу» за Роналду 300 миллионов евро, а Криштиану – годовой оклад в 100 миллионов. Но деньги – это не все. «Реал» – его жизнь», – сказал Мендеш.

Напомним, в ноябре Роналду продлил контракт с «Реалом». Новое соглашение 31-летнего португальца с мадридским клубом рассчитано до лета 2021 года.