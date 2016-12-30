Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Китайский клуб предлагает «Реалу» за Роналду 300 миллионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имеет предложение от одного из клубов Китая. Данную информацию подтвердил агент футболиста Жорже Мендеш.

    «Китайский клуб предложил «Реалу» за Роналду 300 миллионов евро, а Криштиану – годовой оклад в 100 миллионов. Но деньги – это не все. «Реал» – его жизнь», – сказал Мендеш.

    Напомним, в ноябре Роналду продлил контракт с «Реалом». Новое соглашение 31-летнего португальца с мадридским клубом рассчитано до лета 2021 года.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2016 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      что происходит? 30 декабря 2016, 18:40

      Зарплата дворника в Краснодаре 120000 руб в год (2000 дол). Вопрос: сколько дворников можно нанять на 100 млн дол ? Правильно 50 тыс !!!!!!!!!! дворников. У меня вопросов больше нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 30 декабря 2016, 10:44

      Господи, мир сошел с ума!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      tfu 30 декабря 2016, 10:10

      Задрали эти китайцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 декабря 2016, 09:39

      Круто!!!.....у китаезов бабла немерено )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 30 декабря 2016, 08:59

      Криштиану баблом не заманишь ему и так его некуда девать тут что то другое надо предложить и то не сейчас он еще пару тройку лет в Европе попылит, а уж потом может и сорвется в поднебесную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 30 декабря 2016, 08:40

      Китайский клуб ради Роналду готов переименовываться в "Реал Китая".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      kimig 30 декабря 2016, 08:08

      шутки шутками,скоро туда уедет большинство классных игроков,деньги делают свре дело и женам фуибодистов наплевать где пожить лет 5,лишь бы мешок с деньгами муженек заработал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 30 декабря 2016, 07:57

      Что то в китае слишком много денег стало.Скоро все будут смотреть чемпионат китая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 30 декабря 2016, 07:48

      Глазки заузит и пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 30 декабря 2016, 07:28

      Пи...ц!!! Мир реально сходит с ума!!! Китайцы скоро скупят весь мир!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 