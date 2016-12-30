Китайский клуб предлагает «Реалу» за Роналду 300 миллионов

Зарплата дворника в Краснодаре 120000 руб в год (2000 дол). Вопрос: сколько дворников можно нанять на 100 млн дол ? Правильно 50 тыс !!!!!!!!!! дворников. У меня вопросов больше нет.
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду имеет предложение от одного из клубов Китая. Данную информацию подтвердил агент футболиста Жорже Мендеш.
«Китайский клуб предложил «Реалу» за Роналду 300 миллионов евро, а Криштиану – годовой оклад в 100 миллионов. Но деньги – это не все. «Реал» – его жизнь», – сказал Мендеш.
Напомним, в ноябре Роналду продлил контракт с «Реалом». Новое соглашение 31-летнего португальца с мадридским клубом рассчитано до лета 2021 года.