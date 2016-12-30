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    Нагиев: «Стадион в Санкт-Петербурге отражает то, что происходит в стране»

    Известный актер и шоумен Дмитрий Нагиев поделился мнением о строительстве стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, который станет домашним для «Зенита». Напомним, ранее сообщалось, что строительство арены, которое был начато в 2007 году, завершено.

    – В Санкт-Петербурге наконец-то завершена стройка века – возведена арена на Крестовском. Что испытываете?

    – Что тут сказать… Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты... На сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2016 00:24
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +215

      iuda 30 декабря 2016, 13:50

      Нагиев ты тоже в свите канделачки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4994

      neveldomha 30 декабря 2016, 11:33

      Логики вообще мало в жизни. Ну к примеру, за фильм "Самый лучший день" 500 тыс. рубалей в день Нагиев получал исправно. Хотя по сути, в этом отстое он больше чем на 500 не напахал. Вопрос приоритетов. Это же Нагиев, это же Зенит-арена.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 30 декабря 2016, 10:45

      Непонятно, почему спросили именно у "известного актера и шоумена", а не футбольного специалиста или хотя бы актёра, который постоянно посещает матчи? А тут почему-то Дима Нагиев))) Или спецкор "Спорт-Экспресса» хотел услышать именно такое мнение, но ведь есть и другие. Ради справедливости надо было привести мнения и других людей, а не так однобоко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +93

      pravda > sevsor 30 декабря 2016, 11:12

      Думаю у любого другого россиянина был бы такой же ответ. Это среднестатистическая реакция по стране...можно к бабке не ходить

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 30 декабря 2016, 10:24

      Отличный комментарий)))

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 декабря 2016, 09:56

      Хорошо сказал, правильно. Что тут сделаешь, даже уже ничего, всё украдено, что-то построено, что есть то есть. Осталось только поржать, чтобы уж совсем не расстраиваться за нашу отчизну

      2
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 30 декабря 2016, 09:37

      М. Ю. Лермонтова (1814—1841)

      Всё это было бы смешно,
      Когда бы не было так грустно

      4
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      Рейтинг: +370

      mik1954 30 декабря 2016, 09:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Каждый хрен считает свои долгом высказаться на любую тему, ни уха ни рыла в ней не понимающий...

      -6
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 30 декабря 2016, 09:00

      Не для нашего рыла крыльцо.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 30 декабря 2016, 08:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нагиев уже совсем сбрендил от зелени мозги позеленели какое его собачье дело сидел бы в Голосе и там вставлял свои прибаутки так он еще везде на каждой второй рекламе хапает бабло и рот разевает- хапужище!

      -10
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 30 декабря 2016, 09:00

      Как говорят - завидуй молча.

      -1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > Bivaliy67 30 декабря 2016, 09:03

      чему завидовать мальчик?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 30 декабря 2016, 08:29

      Правильное определение,согласен с Димоном

      9
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