Бубнов: «Томь»? Конечно, есть куда более важные социальные проблемы, чем зарплата футболистов»

всех бы игроков посадить на оклады + бонусы....выиграл-получи-нет,-извини-бегай быстрей в следующий раз....бред,конечно,но была б рубка на поле потрясная....))
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о финансовых проблемах «Томи». Напомним, ранее сообщалось, что томский клуб планирует доигрывать сезон молодежным составом и игроками из ФНЛ.
– Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин так и сказал: «Как мне в глаза врачам и учителям смотреть, когда футболисты по два миллиона рублей в месяц получают, а они по 36 тысяч»…
– Это беда всех клубов, которые финансируются из госбюджетов! Это, конечно, неправильно. Отсюда мы и получаем истории, когда сегодня у команды есть деньги, а завтра они внезапно кончились. Вот губернаторы сидят и ломают голову, куда пустить средства. Конечно, есть куда более важные социальные проблемы, чем зарплата футболистов.