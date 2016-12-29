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    Бубнов: «Томь»? Конечно, есть куда более важные социальные проблемы, чем зарплата футболистов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о финансовых проблемах «Томи». Напомним, ранее сообщалось, что томский клуб планирует доигрывать сезон молодежным составом и игроками из ФНЛ.

    – Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин так и сказал: «Как мне в глаза врачам и учителям смотреть, когда футболисты по два миллиона рублей в месяц получают, а они по 36 тысяч»…

    – Это беда всех клубов, которые финансируются из госбюджетов! Это, конечно, неправильно. Отсюда мы и получаем истории, когда сегодня у команды есть деньги, а завтра они внезапно кончились. Вот губернаторы сидят и ломают голову, куда пустить средства. Конечно, есть куда более важные социальные проблемы, чем зарплата футболистов.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.12.2016 23:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 30 декабря 2016, 16:26

      всех бы игроков посадить на оклады + бонусы....выиграл-получи-нет,-извини-бегай быстрей в следующий раз....бред,конечно,но была б рубка на поле потрясная....))

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 30 декабря 2016, 08:46

      Вообще то все по делу сказано.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 30 декабря 2016, 05:17

      А в Москве десяток клубов со своими стадионами. И все на чьей то шее висят. А оно надо?

      2
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