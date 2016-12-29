Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Источник: «Спартак» подпишет контракт с Самедовым на втором командном сборе

    Стали известны подробности возможного перехода полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». Как сообщает источник, красно-белые уже забронировали для игрока место на втором командном сборе, который пройдет с 4 по 17 февраля в Марбелье. В этом время хавбек, вероятнее всего, и подпишет контракт.

    Напомним, на данный момент стороны не могут договориться о сумме трансфера футболиста. В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 21:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +765

      alex1004 30 декабря 2016, 09:27

      Плохо, что первый сбор пропустит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 30 декабря 2016, 00:42

      Очень долго уже длиться эта история

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > XaXatyn 30 декабря 2016, 09:23

      чрезмерно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 30 декабря 2016, 00:13

      По моему он ббудет без толку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 22:26

      По сумме трансфера договорится не могут но место забронировали...это вам отель что ли?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 декабря 2016, 22:06

      В целом уже неплохая компания, в каждую линию взяли по игроку, причём 3 из них русские и за вполне вменяемые деньги. Ещё останется после этого трансфера (учитывая и Адриано), в районе 15 лямов бюджета зимнего, можно на одного какого-нибудь таланта эту сумму зарядить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > VVM1964 30 декабря 2016, 00:59

      На данный момент пока да... Но, охото уже икорки)) НГ как никак))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Astan4anin-RW 29 декабря 2016, 21:40

      Самед давай скорей бери кредит и мчись сам в Спартак! Нынче времена иные, хочешь играть за Спартак, то just do it bro! Когда Федун родился все евреи с татарами ревели от несчастья! Нет расизму

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 