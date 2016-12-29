18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»

Спартаку стоило бы купить напа из Африки, не являюсь активным фаном Спартака, но всегда интересуюсь делами москвичей, насколько я помню, всякий африканский форвард, что заезжал в Спартак, обязательно приносил пользу . . .
Нападающий «Тираны» Мервейл Ндокайт попал в сферу интересов «Спартака». По информации DRCPF, московский клуб уже сделал албанскому клубу предложение по 18-летнему форварду сборной Конго. Кроме красно-белых, на игрока также претендует ряд европейских клубов.
Добавим, что действующий контракт Ндокайта с «Тираной» рассчитан до лета 2018 года. При этом руководство албанской команды не планирует расставаться с футболистом как минимум до конца нынешнего сезона.