18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»

Нападающий «Тираны» Мервейл Ндокайт попал в сферу интересов «Спартака». По информации DRCPF, московский клуб уже сделал албанскому клубу предложение по 18-летнему форварду сборной Конго. Кроме красно-белых, на игрока также претендует ряд европейских клубов.

Добавим, что действующий контракт Ндокайта с «Тираной» рассчитан до лета 2018 года. При этом руководство албанской команды не планирует расставаться с футболистом как минимум до конца нынешнего сезона.