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    18-летний нападающий сборной Конго может стать игроком «Спартака»

    Нападающий «Тираны» Мервейл Ндокайт попал в сферу интересов «Спартака». По информации DRCPF, московский клуб уже сделал албанскому клубу предложение по 18-летнему форварду сборной Конго. Кроме красно-белых, на игрока также претендует ряд европейских клубов.

    Добавим, что действующий контракт Ндокайта с «Тираной» рассчитан до лета 2018 года. При этом руководство албанской команды не планирует расставаться с футболистом как минимум до конца нынешнего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 20:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 03:38

      Спартаку стоило бы купить напа из Африки, не являюсь активным фаном Спартака, но всегда интересуюсь делами москвичей, насколько я помню, всякий африканский форвард, что заезжал в Спартак, обязательно приносил пользу . . .

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 29 декабря 2016, 23:52

      В шпартаке всегда будут негры.

      -1
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 29 декабря 2016, 23:38

      Спартак начал игроков на вес покупать. Что не день то новенький товарчик.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 декабря 2016, 22:07

      Это самое то! Африка!

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      Рейтинг: +73

      Astan4anin-RW 29 декабря 2016, 22:00

      В дубль/Спартак-2. На хрена он в основу????
      И зачем с албанского чемпа присматривать футов?
      Все албанцы в Астане, к ЭКСПО готовят столицу.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 декабря 2016, 21:17

      Источник не надёжный

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 29 декабря 2016, 21:06

      Еще одна Мукунка.. Воспитаем, пригреем, научим пользоваться туалетной бумагой вместо пальмовых листьев, а потом будем читать интервью где окажется что Каррера спайсуху долбил, а в стране одни расисты...

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