Источник: Самедов будет тренироваться с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

Уж лучше отстранить от команды (из-за скандала или из-за чего-нибудь еще) одного игрока (даже если он и сильный), чем выгонять тренера. В Локомотиве очень часто в последнее время были скандалы, то в руководстве, то в команде, то с болельщиками. Сейчас наконец-то сменилось руководства клуба, появился самый родной для Локо тренер, и пусть теперь он создает команду, которую раньше создавал, и которая была сильна в РФПЛ и даже в ЛЧ! Уверен на 100%, что в этом конфликте виноват Самедов, Семин не является конфликтным тренером, он за качественную и сильную игру. Поэтому пусть Самедов идет куда хочет, к тому же ему обещал помочь Мутко, ну конечно, Широкову же он уже помог в этом году, пора и другим "помогать".
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов будет тренироваться с дублем московского клуба и не поедет с основным составом на заграничный сбор в Испанию, если во время зимнего трансферного окна не перейдет в «Спартак».
«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве – занятия будут в манеже. Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – заявил источник, близкий к ситуации.
Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники не продадут игрока, если за него не будет заплачена прописанная в контракте сумма отступных в размере 5 миллионов евро.