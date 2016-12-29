Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Источник: Самедов будет тренироваться с дублем «Локомотива», если не перейдет в «Спартак»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов будет тренироваться с дублем московского клуба и не поедет с основным составом на заграничный сбор в Испанию, если во время зимнего трансферного окна не перейдет в «Спартак».

    «Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем «Локомотива», первый сбор которого пройдет в Москве – занятия будут в манеже. Если он не перейдет в «Спартак», тогда отправится с дублем и на второй сбор», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Напомним, ранее сообщалось, что железнодорожники не продадут игрока, если за него не будет заплачена прописанная в контракте сумма отступных в размере 5 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 30 декабря 2016, 00:46

      Уж лучше отстранить от команды (из-за скандала или из-за чего-нибудь еще) одного игрока (даже если он и сильный), чем выгонять тренера. В Локомотиве очень часто в последнее время были скандалы, то в руководстве, то в команде, то с болельщиками. Сейчас наконец-то сменилось руководства клуба, появился самый родной для Локо тренер, и пусть теперь он создает команду, которую раньше создавал, и которая была сильна в РФПЛ и даже в ЛЧ! Уверен на 100%, что в этом конфликте виноват Самедов, Семин не является конфликтным тренером, он за качественную и сильную игру. Поэтому пусть Самедов идет куда хочет, к тому же ему обещал помочь Мутко, ну конечно, Широкову же он уже помог в этом году, пора и другим "помогать".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 29 декабря 2016, 23:49

      да все правильно, когда Игнашевич хотел уйти,он ушел и при том доиграл все игры сезона на уровне, а этот супер вингер лучше в дубле поиграет,не получилось на этот раз тренера слить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 29 декабря 2016, 22:29

      держись, Саня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > VVM1964 29 декабря 2016, 22:47

      за поручни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 29 декабря 2016, 20:41

      вот началась травля игрока, жалко возраст уже такой к финишу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 29 декабря 2016, 19:56

      вот так вот переходить без спроса главного тренера..и ваще по человечески если..че заммедалями погнался чтоб успеть взять хоть что то..у команды дела хрень идут и тут еще подтапить...! семин отличный тренер! правильно сделал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 29 декабря 2016, 19:30

      Видно серьёзный конфликт у него с руководством.Игрок хороший,удачи ему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 19:26

      зачем его так гнобить?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 