Новая база «Спартака» должна быть сдана в марте 2017 года

В руководстве «Спартака» рассказали, какие ожидаются изменения на домашнем стадионе команды в преддверии начала Кубка конфедераций-2017. Также было отмечено, что в следующем году у красно-белых будет новая база.

«Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше зона VIP.

В марте 2017 года планируем сдать новую базу «Спартака». Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок конфедераций и на чемпионат мира под тренировочную площадку для команд-участниц», – заявил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.