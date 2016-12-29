«Спартак» хочет снять сериал про историю клуба

«Спартак» ведет переговоры с несколькими отечественными телекомпаниями. Клуб хочет снять сериал об истории команды, наиболее заметных личностях красно-белых.

«Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе «Спартак», о его истории. Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Федоре Черенкове.

Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, чем даже в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история «Спартака» очень тесно увязана с историей России и СССР. Надеюсь, к весне 2018 года выпустим эти продукты», – заявил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.