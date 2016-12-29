Определение итоговой стоимости «Крестовского» вновь перенесено

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин затронул тему строительства стадиона «Крестовский». Как было отмечено, итоговая стоимость проекта будет обозначена лишь перед стартом Кубка конфедераций. Ранее сообщалось, что на возведение стадиона потрачено 41 миллиард рублей.
«Сколько средств потрачено на арену? Итоги подведем перед Кубком конфедераций, но хочу напомнить – только четыре миллиарда рублей потрачено на импортное оборудование. Все остальные закупки производились у российских производителей. 4,5 миллиарда рублей перечислены в бюджет виде НДС», – заявил Албин.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Владимир Владимирович! Это же подрыв репутации! Может пора уже вновь "Тройки" вводить или "Особые совещания"? Госдума проштампует... И Совет Федерации пропустит... Если из ГПУ звонок будет... От Брычёвой Ларисы Игоревны... Народ порядок ждёт... А детали знать ему не обязательно. Что из того, что не знает он о том, что ГПУ (государственно-правовое управление) у нас давно существует... Особо отмечу - легально, никакой секретности... :-))))