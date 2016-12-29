Определение итоговой стоимости «Крестовского» вновь перенесено

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин затронул тему строительства стадиона «Крестовский». Как было отмечено, итоговая стоимость проекта будет обозначена лишь перед стартом Кубка конфедераций. Ранее сообщалось, что на возведение стадиона потрачено 41 миллиард рублей.

«Сколько средств потрачено на арену? Итоги подведем перед Кубком конфедераций, но хочу напомнить – только четыре миллиарда рублей потрачено на импортное оборудование. Все остальные закупки производились у российских производителей. 4,5 миллиарда рублей перечислены в бюджет виде НДС», – заявил Албин.