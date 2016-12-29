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    Определение итоговой стоимости «Крестовского» вновь перенесено

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин затронул тему строительства стадиона «Крестовский». Как было отмечено, итоговая стоимость проекта будет обозначена лишь перед стартом Кубка конфедераций. Ранее сообщалось, что на возведение стадиона потрачено 41 миллиард рублей.

    «Сколько средств потрачено на арену? Итоги подведем перед Кубком конфедераций, но хочу напомнить – только четыре миллиарда рублей потрачено на импортное оборудование. Все остальные закупки производились у российских производителей. 4,5 миллиарда рублей перечислены в бюджет виде НДС», – заявил Албин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2016 16:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 29 декабря 2016, 19:13

      Позор-Арена. Причем позор государства. На ток-шоу все Украину (на всех каналах, изо дня в день) обсуждают, а для таких вопросов "кишка тонка".

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 декабря 2016, 18:10

      Даже грозный окрик вождя не помог...

      Владимир Владимирович! Это же подрыв репутации! Может пора уже вновь "Тройки" вводить или "Особые совещания"? Госдума проштампует... И Совет Федерации пропустит... Если из ГПУ звонок будет... От Брычёвой Ларисы Игоревны... Народ порядок ждёт... А детали знать ему не обязательно. Что из того, что не знает он о том, что ГПУ (государственно-правовое управление) у нас давно существует... Особо отмечу - легально, никакой секретности... :-))))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 16:24

      Как руководители Газпрома могут такое допускать? Кто кого обворовывает?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 17:12

      Руководители доют бюджет.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > kykyi 29 декабря 2016, 17:15

      если я правильно понял, то стадион строится не на деньги Газпрома, а на деньги Санкт Петербурга??? А то какой смысл руководителям Газпрома, обворовывать самих себя?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 17:21

      Так и есть, на бюджетные средства.
      Это не из этой оперы, но почему ты думаешь, что у руководителей Газпрома нет стимула обворовать Газпром.
      В Газпроме деньги государственные, если их своровать, то они становятся личные. Смысл есть.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > kykyi 29 декабря 2016, 17:24

      Стадион что строится более 2х лет, уже вызывает подозрения, ну почему ФСБ это не интересует?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 17:31

      Почему, ФСБ, как мне кажется, тоже очень "заинтересован" в этой стройке

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > kykyi 29 декабря 2016, 17:32

      хахаахаха

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