Ахмедов не намерен покидать «Краснодар»

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Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян выразил уверенность, что полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов не собирается менять клубную прописку. Ранее сам футболист признался, что имеет иные варианты продолжения карьеры, а сам он хотел бы поиграть в Германии.
«На данный момент Ахмедов – ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу «Краснодару». Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах «Краснодара». На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», – заявил Бабаян.