Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ахмедов не намерен покидать «Краснодар»

    Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян выразил уверенность, что полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов не собирается менять клубную прописку. Ранее сам футболист признался, что имеет иные варианты продолжения карьеры, а сам он хотел бы поиграть в Германии.

    «На данный момент Ахмедов – ведущий футболист сборной Узбекистана, он амбициозный игрок, который хочет приносить пользу «Краснодару». Я общался с ним в четверг, и он сказал, что не собирается покидать российскую команду, едет на сбор и примет участие в тренировочных матчах «Краснодара». На данный момент Одил находится в Ташкенте в отпуске, а не на курортах, как пишут СМИ», – заявил Бабаян.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.12.2016 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 30 декабря 2016, 11:38

      это последняя возможность заработать на пенсию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 29 декабря 2016, 18:28

      Вот и хорошо, что не перейдёт в китайский клуб, как ранее сообщалось!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 